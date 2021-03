Twitter показал, как будет выглядеть его аналог Clubhouse

Компания Twitter показала, как будет выгладывать его сервис групповых голосовых чатов, получивший название Spaces.

Компания опубликовала соответствующий ролик.

Судя по ролику, Spaces интегрируют в сеть микроблогов. Пользователи получат возможность присоединяться к чужим аудиочатам или же запускать свои обсуждения, ограничивая при этом круг участников.

Таким образом, Spaces может стать конкурентом популярного приложения Clubhouse.

We’re working on something we think you’ll love — Twitter Spaces!



Still in test mode but rolling out soon. Here’s a peek at what everybody’s talking about… pic.twitter.com/KMXzmKzbDp