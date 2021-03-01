Twitter показал, как будет выглядеть его аналог Clubhouse

Компания Twitter показала, как будет выгладывать его сервис групповых голосовых чатов, получивший название Spaces.
Компания опубликовала соответствующий ролик.
Судя по ролику, Spaces интегрируют в сеть микроблогов. Пользователи получат возможность присоединяться к чужим аудиочатам или же запускать свои обсуждения, ограничивая при этом круг участников.
Таким образом, Spaces может стать конкурентом популярного приложения Clubhouse.
We’re working on something we think you’ll love — Twitter Spaces!— Twitter (@Twitter) March 11, 2021
Still in test mode but rolling out soon. Here’s a peek at what everybody’s talking about… pic.twitter.com/KMXzmKzbDp
Сейчас сервис находится на стадии тестирования, однако его хотят открыть уже к апрелю, заявила представительница компании агентству Reuters.
Напомним, Twitter заявил, что начал бета-тестирование функции групповых голосовых чатов Spaces в декабре прошлого года.
Пользователи смогут участвовать в голосовых чатах между двумя и более людьми. Тот, кто создал виртуальную комнату, имеет возможность пригласить новых участников, которые могут присоединяться с помощью перехода по соответствующей ссылке. В дальнейшем разработчики планируют добавить больше инструментов для управления беседами.
Аудиосеть Clubhouse основали в прошлом году предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сет. Она завоевала популярность среди «элиты Кремниевой долины» как частное приложение на iPhone, доступ к которому можно получить лишь по специальному приглашению.
После регистрации в Clubhouse пользователи могут создавать разные комнаты и общаться там исключительно голосом.
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