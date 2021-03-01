Киев заработал 32 миллиона гривен на продаже земли

Киевский городской совет поддержал семь решений о продаже земельных участков под частным недвижимым имуществом (прямая продажа).
Об этом сообщил заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко на своей странице в Facebook.
По его словам, реализация решений позволит обеспечить поступление средств в бюджет в размере 31,63 млн грн.
«Общества уже уплатили авансовые взносы в бюджет города, а после приобретения прав собственности на земельные участки владельцы будут ежегодно платить земельный налог. Эти семь земельных участков будут приносить городу ежегодно дополнительные 0,3 млн грн», — подчеркнул Владимир Бондаренко.
Депутаты Киевского городского совета поддержали решение о продаже следующих участков:
— просп. Петра Григоренко, 38-в (буква А) в Дарницком районе, площадью 0,0159 га, для эксплуатации и обслуживания магазина по продаже продовольственных товаров, цена продажи 534,0 тыс. грн;
— ул. Иорданская 9-л в Оболонском районе, площадью 0,0140 га, для эксплуатации и обслуживания объекта торгового назначения, цена продажи 520,5 тыс. грн;
— ул. Приречная, 5-в (буква А) в Оболонском районе, площадью 0,0095 га, для эксплуатации и обслуживания ветеринарного пункта, цена продажи 298,2 тыс. грн;
— ул. Миропольская, 13-б (буква А) в Днепровском районе, площадью 0,0835 га, малому частному предприятию «Мрия-93» для эксплуатации и обслуживания торгово-бытового комплекса, цена продажи 1,96 млн грн;
— ул. Тулузы, 5 (буква Б) площадью 0,3120 га, обществу с ограниченной ответственностью «Фирма Фавор» для эксплуатации и обслуживания молочной кухни, цена продажи 6,96 млн грн;
— ул. Шутова Полковника, 6 в Соломенском районе, площадью 0,0116 га, обществу с ограниченной ответственностью «Альфаграфик Украина» для обслуживания и эксплуатации одноэтажного нежилого помещения, цена продажи 379,0 тыс. грн;
— самый большой участок на ул. Мира 17 в Святошинском районе г. Киева, площадью 1,1103 га сможет принести городу 20,98 млн грн. Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» планирует приобрести ее для обслуживания и ремонта объектов инженерной, транспортной, энергетической инфраструктуры, объектов связи и дорожного хозяйства, эксплуатации и обслуживания существующих зданий и сооружений.
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