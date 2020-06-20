Какие реквизиты обязательно должна содержать налоговая накладная

Согласно изменениям и дополнениям в налоговой накладной появились новые реквизиты, которые нужно указывать.

Об этом напомнили в Центральном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

В частности, в отдельных строках указываются следующие обязательные реквизиты:

порядковый номер налоговой накладной;

дата составления налоговой накладной;

полное или сокращенное название, указанное в уставных документах юридического лица, или фамилия, имя и отчество физического лица, зарегистрированного в качестве плательщика НДС , — продавца товаров/услуг;

налоговый номер плательщика налога (продавца и покупателя);

полное или сокращенное название, указанное в уставных документах юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица, зарегистрированного в качестве плательщика НДС , — покупателя (получателя) товаров/услуг;

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описание (номенклатура) товаров/услуг и их количество, объем;

цена поставки без учета налога;

ставка налога и соответствующая сумма налога в цифровом значении;

общая сумма средств, подлежащих уплате с учетом налога;

код товара согласно УКТ ВЭД , для услуг — код услуги в соответствии с Государственным классификатором продукции и услуг; налогоплательщики, кроме случаев поставки подакцизных товаров и товаров, ввезенных на таможенную территорию Украины, имеют право указывать код товара согласно УКТ ВЭД или код услуги согласно Государственному классификатору продукции и услуг полностью, но не менее четырех первых цифр соответствующего кода;