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Какие реквизиты обязательно должна содержать налоговая накладная

Какие реквизиты обязательно должна содержать налоговая накладная

Согласно изменениям и дополнениям в налоговой накладной появились новые реквизиты, которые нужно указывать.

Об этом напомнили в Центральном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

В частности, в отдельных строках указываются следующие обязательные реквизиты:

  • порядковый номер налоговой накладной;
  • дата составления налоговой накладной;
  • полное или сокращенное название, указанное в уставных документах юридического лица, или фамилия, имя и отчество физического лица, зарегистрированного в качестве плательщика НДС, — продавца товаров/услуг;
  • налоговый номер плательщика налога (продавца и покупателя);
  • полное или сокращенное название, указанное в уставных документах юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица, зарегистрированного в качестве плательщика НДС, — покупателя (получателя) товаров/услуг;

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  • описание (номенклатура) товаров/услуг и их количество, объем;
  • цена поставки без учета налога;
  • ставка налога и соответствующая сумма налога в цифровом значении;
  • общая сумма средств, подлежащих уплате с учетом налога;
  • код товара согласно УКТ ВЭД, для услуг — код услуги в соответствии с Государственным классификатором продукции и услуг; налогоплательщики, кроме случаев поставки подакцизных товаров и товаров, ввезенных на таможенную территорию Украины, имеют право указывать код товара согласно УКТ ВЭД или код услуги согласно Государственному классификатору продукции и услуг полностью, но не менее четырех первых цифр соответствующего кода;
  • индивидуальный налоговый номер.
По материалам Finance.UA
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