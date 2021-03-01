Легализация игорного бизнеса в Украине: какие поступления ожидают получить в бюджет

Председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый оценивает потенциал игорного рынка в 6−7 млрд гривен поступлений в бюджет за год. При этом пока сложно точно спрогнозировать нынешнюю ситуацию на игровом рынке.

Об этом пишет РБК-Украина.

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«На февраль мы ставили план 70,2 млн гривен поступлений от лицензий. На 25 февраля этот план был выполнен, то есть в государственный бюджет мы завели такую ​​сумму денег. На следующий месяц у меня стоит план 150 млн гривен, учитывая нынешнюю ситуацию, он реален. Более подробно прогнозировать дальше сейчас сложно», — рассказал Рудый.

По его словам, заинтересованность бизнеса в легализации очень велика. С февраля в Украине выдали лицензии четырем компаниям — «Спейсикс» (владеет брендом «Космолот»), «Геймдев», «Фёрст Элемент» и «Париматч». Первые три получили разрешение на организацию онлайн-казино. «Париматч» получит две лицензии — и на онлайн-казино, и на букмекерскую деятельность.

«Представители рынка, получили лицензии на деятельность в интернете, уже анонсируют: мы будем легальными, мы лучше, чем те, кто работает нелегально, потому что мы платим налоги, мы стали субъектами закона и готовы нести ответственность в случае нарушений. И для потенциального потребителя это хороший фактор выбора», — пояснил Рудый.