Huawei выпустила свою первую клавиатуру

В конце прошлого года компания Huawei начала китайские продажи настольного компьютера MateStation B515, предназначенного для коммерческого использования. Он поставляется в комплекте с монитором, мышью и клавиатурой.
Теперь компания Huawei представила свою первую ультратонкую проводную клавиатуру в магазине Vmall. Эта клавиатура входила в комплект поставки первого настольного компьютера Huawei, а теперь она доступна для покупки отдельно. Ранее компания выпустила в Европе свой первый монитор.
Клавиатура доступна за 46 долларов только в чёрном цветовом варианте. Клавиатура подключается к разъёму USB-A, она получила полноразмерную конструкцию с 110 клавишами, ход которых составляет 2,5 мм.
Фото: HuaweiCentral
Над цифровым блоком располагаются кнопки блокировки/разблокировки, выхода на рабочий стол, запуска калькулятора и поисковика. Клавиатура имеет 4 светодиодных индикатора для FN, Num Lock, Cap Lock и Scroll Lock.
Габариты составляют 421,1 × 111,25 × 17,05 мм при массе 500 г.
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