Tesla повысила цены на самые дешёвые и самые дорогие электромобили

Компания Tesla обновила онлайн-конфигуратор на своём сайте, повысив цены на самые дешёвые и самые дорогие модели электромобилей.

В отличие от большинства автопроизводителей, реализующих автомобили через дилерские центры, которые в конечном итоге определяют их цену, Tesla занимается продажами через собственную систему дистрибуции, предлагая единые цены на автомобили.

Впрочем, это ей не мешает периодически менять цены, особенно в США. Например, всего 3 недели назад Tesla снизила цены на некоторые Model 3 и Model Y, и теперь вновь вернула их назад.

Цены на Model 3 в различных комплектациях:

Tesla Model 3 Standard Range Plus — $37 490 (прежняя цена — $36 990).

Tesla Model 3 Long Range AWD — $46 990 (прежняя — $46 490).

— $46 990 (прежняя — $46 490). Tesla Model 3 Performance — $55 990 (цена не изменилась).

Цены на Model S остались в основном неизменными в январе этого года после выхода обновлённой версии флагманского седана, но теперь Model S Plaid Plus получила значительное повышение цены на $10 000. Текущие цены Model S в различных комплектациях:

Tesla Model S Long Range AWD — $79 990 (без изменений).

— $79 990 (без изменений). Tesla Model S Plaid — $119 990 (без изменений).

Tesla Model S Plaid + — $149 990 (было $139 990).

Напомним, что Model S стала дороже, когда Tesla начала принимать заказы на новую версию автомобиля. Model S Performance стала называться Plaid, и Tesla представила новую модель Plaid +, которая поступит в серийное производство до конца этого года.