Tesla повысила цены на самые дешёвые и самые дорогие электромобили

Компания Tesla обновила онлайн-конфигуратор на своём сайте, повысив цены на самые дешёвые и самые дорогие модели электромобилей.
В отличие от большинства автопроизводителей, реализующих автомобили через дилерские центры, которые в конечном итоге определяют их цену, Tesla занимается продажами через собственную систему дистрибуции, предлагая единые цены на автомобили.
Впрочем, это ей не мешает периодически менять цены, особенно в США. Например, всего 3 недели назад Tesla снизила цены на некоторые Model 3 и Model Y, и теперь вновь вернула их назад.
Цены на Model 3 в различных комплектациях:
Цены на Model S остались в основном неизменными в январе этого года после выхода обновлённой версии флагманского седана, но теперь Model S Plaid Plus получила значительное повышение цены на $10 000. Текущие цены Model S в различных комплектациях:
Напомним, что Model S стала дороже, когда Tesla начала принимать заказы на новую версию автомобиля. Model S Performance стала называться Plaid, и Tesla представила новую модель Plaid +, которая поступит в серийное производство до конца этого года.
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