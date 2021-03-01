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Что мешает развитию бизнеса в Украине (инфографика)

Что мешает развитию бизнеса в Украине (инфографика)

Абсолютное большинство респондентов (69.5%) — состояние бизнес-климата в 2020 году оценивают негативно.

Об этом говорится в результатах опроса «Ожидания бизнеса 2021», проведенного Торгово-промышленной палатой Украины среди представителей национального бизнеса с целью оценки основных проблем, мешающих предпринимательству в Украине.

Только 4.2% отмечает «определенное улучшение». 26.4% оценивает нейтрально.

Ожидания на 2021 год:

  • 44.4% респондентов ожидает ухудшения бизнес-климата в 2021 году,
  • 38.9% – нейтрально и лишь 4.2% ожидает значительного ухудшения,
  • однако 11.1% надеется на определенное улучшение.

В целом оценка на 2021 год нейтрально-пессимистическая.

25% респондентов ожидает оживления бизнес-деятельности в 2021 году, 34.7% – нейтрально, 37.5% ожидает определенного спада, а 2.8% ожидает существенного спада.

ВВП. 95.9% респондентов согласны с мнением, что ВВП страны в значительной степени зависит от развития малого и среднего бизнеса, и 91.7% респондентов соглашается с тем, что основная общественная польза от малого бизнеса заключается в создании им рабочих мест. Однако половина респондентов считает, что регуляции для малого бизнеса должны отличаться от регуляций для крупного и среднего бизнеса, а другая половина считает, что регуляции для крупного, среднего и малого бизнеса должны быть одинаковыми.

А также опрашиваемые отметили чрезмерное вмешательство государства в регулирование экономических отношений в сфере МСБ (77.8%), ненадлежащее выполнение национального законодательства органами государственной власти и местного самоуправления (72.2%), отсутствие практики передачи государственных функций к саморегулируемым организациям МСБ (70.8%).

Возможные направления улучшения бизнес-климата в Украине: сокращение коррупции в органах государственной власти (94.4%),

  • дерегуляция предпринимательской деятельности в направлении удешевления ведения бизнеса (91.7%)
  • существенное сокращение количества государственных регуляций и ограничение вмешательства государства в регулирование предпринимательской деятельности (90.3%),
  • упрощение законодательства о труде (86.1%),
  • надлежащее выполнение органами власти требований Закона О государственной регуляторной политике (81.9%),
  • предоставление государством дешевых кредитов и налоговых льгот (81.9%),
  • «промышленный безвиз» (77.8%),
  • уменьшение ставки ЕСВ (76.4%), локализация украинского производства (72.2%).

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По материалам Finance.UA
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