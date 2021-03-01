Что мешает развитию бизнеса в Украине (инфографика)

Абсолютное большинство респондентов (69.5%) — состояние бизнес-климата в 2020 году оценивают негативно.
Об этом говорится в результатах опроса «Ожидания бизнеса 2021», проведенного Торгово-промышленной палатой Украины среди представителей национального бизнеса с целью оценки основных проблем, мешающих предпринимательству в Украине.
Только 4.2% отмечает «определенное улучшение». 26.4% оценивает нейтрально.
Ожидания на 2021 год:
В целом оценка на 2021 год нейтрально-пессимистическая.
25% респондентов ожидает оживления бизнес-деятельности в 2021 году, 34.7% – нейтрально, 37.5% ожидает определенного спада, а 2.8% ожидает существенного спада.
ВВП. 95.9% респондентов согласны с мнением, что ВВП страны в значительной степени зависит от развития малого и среднего бизнеса, и 91.7% респондентов соглашается с тем, что основная общественная польза от малого бизнеса заключается в создании им рабочих мест. Однако половина респондентов считает, что регуляции для малого бизнеса должны отличаться от регуляций для крупного и среднего бизнеса, а другая половина считает, что регуляции для крупного, среднего и малого бизнеса должны быть одинаковыми.
А также опрашиваемые отметили чрезмерное вмешательство государства в регулирование экономических отношений в сфере МСБ (77.8%), ненадлежащее выполнение национального законодательства органами государственной власти и местного самоуправления (72.2%), отсутствие практики передачи государственных функций к саморегулируемым организациям МСБ (70.8%).
Возможные направления улучшения бизнес-климата в Украине: сокращение коррупции в органах государственной власти (94.4%),
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