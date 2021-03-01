ЕС договорился с Pfizer о 4 млн дополнительных доз вакцины от COVID-19

ЕС договорился с производителем вакцин против коронавируса BioNTech-Pfizer о поставках еще 4 млн доз.

Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен на сайте Еврокомиссии.

Вакцины поступят в течение двух недель и будут распределены между странами, где особенно быстро распространяется коронавирус.

По словам фон дер Ляйен, эти меры необходимы для борьбы с «агрессивными вариантами вируса», и благодаря использованию вакцин там, где они больше всего нужны — в частности в приграничных регионах — эти дозы помогут обеспечить или восстановить свободное движение товаров и людей.

Напомним, раннее в ЕС заявили о планах вакцинировать от коронавируса всех желающих до конца лета.

В конце февраля сообщалось, что Pfizer до сих пор не поставила в ЕС около 10 млн доз вакцин — они должны были поступить в декабре. Компания обязалась предоставить эти дозы до конца марта.

Кроме того, в ЕС с задержками поставляют вакцины британской компании AstraZeneca Plc и американской Moderna.