«Кишат» мошенниками: в каких туристических местах следует следить за своими вещами (фото) — Finance.ua

«Кишат» мошенниками: в каких туристических местах следует следить за своими вещами (фото) Сегодня 19:03 — Мир

«Кишат» мошенниками: в каких туристических местах следует следить за своими вещами (фото)

Карманники часто «работают» в туристических местах, поэтому 87 процентов путешественников говорят, что пытаются защитить себя и свои ценные вещи во время отпуска. По данным исследования, больше всего краж у туристов совершается в Италии.

О том, какие достопримечательности стоит посещать с особой осторожностью, сообщает Express со ссылкой на Quotezone.co.uk.

Италия — фонтан Треви

Фото: pexels.com

При посещении римского фонтана Треви в Италии туристам нужно сохранять бдительность.

Достопримечательность, построенную в 18 веке, в среднем посещает 1000 туристов в час.

Посетители ежегодно бросают туда более 800 000 фунтов стерлингов, но помимо этого следует следить за своим кошельком, находясь в толпе.

Франция — Эйфелева башня

Фото: pexels.com

Во Франции Эйфелева башня — лучшее место для карманников. Многие туристы собираются вокруг памятника, чтобы сделать фотографии, но важно оставаться на страже.

Испания — Las Ramblas

Фото: pexels.com

Уже давно известно, что в Барселоне «работает» большое количество воров, поэтому неудивительно, что одна из популярных точек Испании для мошенников находится в прибрежном городе.

Бульвар Лас-Рамблас является одной из самых оживленных пешеходных улиц Европы, а туристы могут стать наживкой для воров.

Многие кражи случаются, когда посетители наблюдают за одним из уличных артистов на бульваре Лас-Рамблас.

Германия — Бранденбургские ворота

Фото: pexels.com

В Берлине местом, где чаще всего происходят кражи, являются Бранденбургские ворота. Памятник 18 века, одно из самых знаменитых мест города. Поскольку район часто многолюден, важно следить за своими вещами, рассматривая достопримечательность.

Нидерланды — квартал красных фонарей

Фото: pexels.com

Знаменитый Квартал красных фонарей Амстердама — место, где туристы вероятнее всего становятся жертвами карманников в Нидерландах. Несмотря на свою популярность, Амстердам рассматривает возможность перенесения района за пределы центра города.

Португалия — Алфама

Фото: freepik.com

В Португалии исторический район Лиссабона Алфама является местом, где у туристов чаще всего воруют личные вещи. Извилистые улочки старого района популярны среди посетителей, а это значит, что здесь также орудуют карманники.

Турция — район Султанахмет

Фото: pexels.com

Район Султанахмет в Стамбуле является местом, где туристы часто становятся мишенью карманников. Здесь расположены несколько самых известных достопримечательностей города, в частности собор Святой Софии и Голубая мечеть — это места, где всегда большое количество туристов.

Греция — Музей Афинского Акрополя

Фото: freepik.com

Музей Акрополя в Афинах, одно из самых поразительных древних чудес света, а также место, где ценные вещи туристов чаще всего оказываются под угрозой. Это место настолько популярно, что туристам часто приходится ждать в очередях, чем охотно пользуются карманники.

Польша — Центральная площадь Rynek Glowny

Фото: freepik.com

Площадь Rynek Glowny в Кракове является худшим местом для туристов с точки зрения безопасности их ценных вещей.

Площадь является одной из самых красивых в стране, но собственные вещи туристам лучше оставить в своем отеле. Rynek Glowny особенно оживлен зимой, когда здесь проходит рождественская ярмарка города.

Ирландия — Guinness Storehouse

Фото: unsplash.com

В Ирландии наиболее лакомым местом для карманников является Музей пива Гиннес.

Семиэтажный музей истории знаменитого ирландского бренда пива с дегустациями и баром Gravity на крыше, расположенный в 300-летнем здании — главная достопримечательность и одно из самых высоких мест Дублина, где всегда много туристов, а значит, и карманников.

Обозреватель По материалам:

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