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Авиакомпания Air Serbia одной из первых протестирует цифровой COVID-паспорт

Авиакомпания Air Serbia одной из первых протестирует цифровой COVID-паспорт

Сербская национальная авиакомпания Air Serbia в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) начнет тестирование IATA Travel Pass — нового мобильного приложения для путешествий в условиях пандемии.

Об этом сообщает Euractiv.

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Власти Сербии заявили, что государство станет одним из первых в Европе, которые присоединятся к глобальной инициативе, направленной на открытие свободных от карантина границ, обеспечение безопасных путешествий и восстановление индустрии туризма и авиаперевозок.

Указано, что первый этап тестирования программы будет включать рейсы Air Serbia Белград-Цюрих, и его реализация займет несколько недель.

Как отмечается, приложение IATA Travel Pass позволит путешественникам хранить и управлять данными, связанными с результатами тестов на COVID-19, в своих мобильных телефонах, а также делиться своим подтвержденным статусом с авиакомпанией до прибытия в аэропорт.

Также приложение будет предлагать обновленную информацию о санитарных правилах COVID-19, и путешественники смогут проверить, соответствуют ли они последним требованиям въезда, установленным их страной назначения.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе заявила, что правительства стран-членов ЕС должны немедленно начать техническую работу, чтобы вовремя обеспечить внедрение системы сертификатов прививок против COVID-19 к лету.

В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) имеет существенные возражения по плану Еврокомиссии по введению “цифровых зеленых паспортов вакцинации”.

По материалам Дело
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