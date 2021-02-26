Благодаря вакцинации мир ждет стремительный экономический рост - ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует стремительный рост мировой экономики благодаря вакцинации против COVID-19.

Такая информация обнародована сайте ОЭСР.

Согласно прогнозу организации, в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,6%. В следующем году ОЭСР рассчитывает на рост мирового ВВП на 4%.

Однако, отмечают в организации, для восстановления мировой экономики критически важным является быстрое и эффективное развертывание кампании вакцинации против коронавируса.

«Широко распространенная вакцинация взрослого населения является лучшей экономической политикой на сегодня, чтобы экономика и занятость снова росли. Если мы воюем с вирусом, тогда нам нужно поставить производство вакцин в военные условия, обеспечить необходимыми ресурсами и ускорить доставку по всему миру», — говорится в сообщении.

Ожидается, что к середине 2021 года мировое производство достигнет уровня, который был до пандемии. Впрочем, темпы и продолжительность восстановления будут зависеть от течения вакцинации и распространения новых штаммов коронавируса.