Благодаря вакцинации мир ждет стремительный экономический рост - ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует стремительный рост мировой экономики благодаря вакцинации против COVID-19.
Такая информация обнародована сайте ОЭСР.
Согласно прогнозу организации, в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,6%. В следующем году ОЭСР рассчитывает на рост мирового ВВП на 4%.
Однако, отмечают в организации, для восстановления мировой экономики критически важным является быстрое и эффективное развертывание кампании вакцинации против коронавируса.
«Широко распространенная вакцинация взрослого населения является лучшей экономической политикой на сегодня, чтобы экономика и занятость снова росли. Если мы воюем с вирусом, тогда нам нужно поставить производство вакцин в военные условия, обеспечить необходимыми ресурсами и ускорить доставку по всему миру», — говорится в сообщении.
Ожидается, что к середине 2021 года мировое производство достигнет уровня, который был до пандемии. Впрочем, темпы и продолжительность восстановления будут зависеть от течения вакцинации и распространения новых штаммов коронавируса.
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