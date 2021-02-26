0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 92 0

Благодаря вакцинации мир ждет стремительный экономический рост - ОЭСР

Благодаря вакцинации мир ждет стремительный экономический рост - ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует стремительный рост мировой экономики благодаря вакцинации против COVID-19.

Такая информация обнародована сайте ОЭСР.

Согласно прогнозу организации, в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,6%. В следующем году ОЭСР рассчитывает на рост мирового ВВП на 4%.

Однако, отмечают в организации, для восстановления мировой экономики критически важным является быстрое и эффективное развертывание кампании вакцинации против коронавируса.

«Широко распространенная вакцинация взрослого населения является лучшей экономической политикой на сегодня, чтобы экономика и занятость снова росли. Если мы воюем с вирусом, тогда нам нужно поставить производство вакцин в военные условия, обеспечить необходимыми ресурсами и ускорить доставку по всему миру», — говорится в сообщении.

Ожидается, что к середине 2021 года мировое производство достигнет уровня, который был до пандемии. Впрочем, темпы и продолжительность восстановления будут зависеть от течения вакцинации и распространения новых штаммов коронавируса.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.