Кличко хочет жаловаться в КСУ из-за несправедливого распределения расходов на Киев

Киев в 2020 году направил в Госбюджет 562 млрд гривен собранных налогов. А городу при этом оставили только 49 млрд грн.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на заседании Киевсовета во время обсуждения включения в повестку дня проекта обращении Киевского городского совета по поводу внесения в Конституционный Суд Украины конституционного представления о признании неконституционной нормы Бюджетного кодекса о зачислении в бюджет столицы всего 40% ПФДО, когда в бюджеты других украинских городов зачисляют 60% соответствующего налога.

«За 2020 год 562 млрд гривен собранных на территории Киева налогов направили в государственный бюджет. При этом городу оставили только 49 млрд. За счет трансфертов из Госбюджета столица получила 8,5 млрд. Поэтому разговоры, что, мол, Киев дотируют, дают много средств, – не соответствуют действительности. Давайте откровенно говорить, что Киев формирует большую часть госбюджета. Но нам нужны справедливые условия формирования бюджета столицы. Потому что многие вопросы, касающиеся обеспечения жизнедеятельности города, мы не можем реализовать из-за недостаточности финансового ресурса. Поэтому это обращение крайне важно. И я неоднократно поднимал вопрос по НДФЛ на встречах и с Президентом, с премьером и председателем Верховной Рады. Если нас не будут слышать, я убежден, нужно будет переходить к более активным действиям в отстаивании интересов и развития столицы», – подчеркнул Виталий Кличко.