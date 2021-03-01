Google вводит новый налог для YouTube

Скоро все блогеры YouTube будут платить подоходный налог.

Об этом свидетельствует информация, которую сообщила на своем сайте Google в разделе поддержки пользователей.

Налог будет взиматься с монетизированного контента блогеров со всего мира, который просматривают американцы. Но в случае невнесения информации в систему AdSense до конца мая текущего года, уже с начала июня налог будет сниматься со всех доходов блогеров.

Ставка может достичь 24%, поэтому в компании призывают внести или же проверить уже предоставленные системе данные, чтобы избежать неприятностей.

Также в Google напоминают, что американские блогеры давно платят этот налог.