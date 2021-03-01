Заработал обновленный реестр коррупционеров

Руководство Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) презентовало обновленный Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров).

Об этом стало известно в четверг, 11 марта.

«Этот реестр был передан НАПК от Минюста в феврале 2019 года. И на самом деле, до этого обновления это был частично формальный инструмент, поскольку там был неудобный поиск, не было данных об общем количестве лиц, распределения по категориям. Теперь можно реально узнать, сколько всего людей осуждены и привлечены к ответственности за коррупцию в Украине, сколько — за уголовные преступления, сколько — за совершение административных правонарушений, связанных с коррупцией, и скольких привлечены к дисциплинарной ответственности», — рассказал глава НАПК Александр Новиков во время презентации.

По его словам, разработчики обновленного Реестра создали интерактивную карту правонарушений, благодаря чему любой пользователь может увидеть количество лиц, совершивших их, в региональном разрезе.

«Причем не просто количество, а увидеть, сколько лиц совершили преступления, сколько были привлечены к ответственности за нарушение конфликта интересов, например за незаконное получение подарков, то есть в каждой категории правонарушений», — уточнил Новиков.

Кроме того, обновленный реестр предусматривает введение публичного API. Например, это дает возможность всем участникам тендеров в Prozorro автоматически получать информацию о том, совершали ли определенные должностные или юридические лица коррупционные правонарушения. Новиков подчеркнул, что это устраняет возможность подделывать справки, а потому и участие лиц, совершивших такие правонарушения.

В свою очередь, руководитель департамента предотвращения и выявления коррупции НАПК Сергей Деркач уточнил, что в Реестре коррупционеров был создан «внутренний аналитический блок», который позволит Нацагентству быстро обрабатывать любые информационные запросы, поскольку система автоматически сгенерирует отчет.

Найти сведения о человеке или компании в реестре коррупционеров можно с помощью специальных фильтров.