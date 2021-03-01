В Германии создадут первую в Европе междугороднюю дорогу для электрогрузовиков

Правительство Германии собирается строить мощные зарядные станции. Речь идет о трассе A2, которая соединяет Берлин и Рурскую область.

Планируется, что к 2023 году там построят целую сеть сверхмощных зарядных станций. То есть, эта автомагистраль первой в Европе станет полностью адаптирована к движению тяжелых электрогрузовиков.

Проект координируется Федеральным министерством транспорта, Ассоциацией автомобильной промышленности VDA и институтом системных и инновационных исследований Fraunhofer ISI. Консорциум включает в себя 16 партнеров, среди которых энергетики из EnBW, поставщики электрокомпонентов: ABB, Heliox и Siemens, производители коммерческих автомобилей: Mercedes-Benz, MAN, Scania и Volvo Trucks, а также ассоциированные партнеры: E. DIS, Ionity, Meyer & Meyer и Tank & Раст.

Целью проекта «Высокоскоростная зарядка в междугородних перевозках» (HoLa) является проектирование, строительство и эксплуатация высокопроизводительной зарядной инфраструктуры для дальнемагистральных аккумуляторных электрогрузовиков.

В частности, проектом HoLa предусматривается строительство в четырех местах вдоль 500-километровой федеральной автомагистрали A2 с так называемой мегаваттной системой зарядки (MCS). Зарядные пункты будут организованы в существующих местах отдыха дальнобойщиков. Транспортные средства сейчас съезжаются туда на обязательные перерывы, поэтому организовать там подзарядку считается оптимальным вариантом. Таким образом, перевозки между столицей Германии и экономическим центром страны станут безэмиссионными (то есть без использования ДВЗ) и без участия водорода.

Известно, что новые немецкие зарядные устройства называются Megawatt Charging System, сокращенно MCS. Это означает зарядку с мощностью до 4,5 МВт, с максимальным напряжением 1500В и силой тока 3000А. Эта технология была разработана специально для электрогрузовиков и электробусов, оснащенных батареями большой емкости.

Пока трудно сообщить какие-либо конкретные детали. В качестве примера можно вспомнить недавний электрический прототип Mercedes eActros Long Haul, который в состоянии двигаться в течение 4,5 часов, и заряжать свои АКБ за 45 минут.