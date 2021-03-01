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Amazon открыла в Лондоне первый офлайн-магазин без кассиров

Amazon открыла в Лондоне первый офлайн-магазин без кассиров

Магазин Amazon Fresh появился в западном районе города — Илинг. Это первая подобная торговая точка сети за пределами США.

До этого компания предложила способ покупки Just walk out в американских магазинах Amazon Go (открылись в 2018 году).

Как и в магазинах без кассиров и продавцов Amazon в Штатах, британцы должны скачать приложение для смартфона и зарегистрироваться в нём, привязав банковскую карту.

Сканировать код на товарах не нужно — камеры на потолке и датчики веса, встроенные в полки с товарами, автоматически определяют, что взял тот или иной покупатель. Счёт за покупку выставляется после того, как покупатель покинет магазин.

Компания при этом заявила, что специальное ПО для распознавания товаров не предназначено для распознавания лиц. Хранить данные о покупках, сделанных с того или иного аккаунта, Amazon намерена в течение 30 дней.

По материалам internetua.com
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