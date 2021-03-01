Долги по алиментам: можно ли получить субсидию

Может ли рассчитывать на субсидию человек, который не платит алименты, рассказали в Минюсте.

Согласно п. 7 ч.14 постановления Кабинета министров № 848 жилищная субсидия не назначается (в том числе на следующий период), если в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, у которых, по данным Единого реестра должников есть задолженность по исполнительным производствами о взыскании алиментов более 3 месяцев.

За неуплату алиментов должник может быть лишен права на получение субсидии.

Санкции могут применяться к родителям, у которых есть задолженность по алиментам.

К злостным неплательщикам, у которых есть задолженность, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 4 месяца, государственным исполнителем в обязательном порядке выносятся постановления о временном ограничении должника в праве:

выезда за пределы Украины;

управления транспортными средствами;

охоты;

пользования огнестрельным охотничьим и пневматическим оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.

Если у человека нет средств для погашения долга, то для этого случая предусмотрен такой вид административной ответственности, как общественно полезные работы. Оплата за них и пойдет для ребенка. А в случае, если должник не будет появляться на работе, к нему могут применить и административный арест (максимум до 10 суток).

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