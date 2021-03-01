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Рожкова: Система принятия решений в Нацбанке дрейфует к централизации

Рожкова: Система принятия решений в Нацбанке дрейфует к централизации

Первый заместитель председателя правления Нацбанка Екатерина Рожкова заявляет, что со сменой руководства НБУ стал менять систему принятия решений и отходить от принципа коллегиальности.

Об этом она сказала в интервью НВ.

«С моей точки зрения, система принятия решений в Национальном банке дрейфует к централизации.

Законом о Национальном банке предусматривалась независимость каждого отдельного члена правления, но независимый — это не когда от тебя ничего не зависит, а независимый — это когда ты можешь профессионально сформулировать позицию по тому вопросу, которым ты занимаешься, независимо от каких-либо влияний», — заявила Рожкова.

По ее словам, впервые за последние 5 лет в МВФ снова возник вопрос к НБУ.

«По итогам миссии МВФ в Украине есть официальное заявление. Опять-таки, впервые в новой истории миссия сконцентрирована на вопросах управления Национальным банком, то есть governance of the National bank of Ukraine, это там прямо сказано, причем в первой строке.

Я, наверное, повторюсь, но это очень важно, что, начиная с конца 2014 года, со второй половины 2014 года Нацбанк как структура, регулятор не был в фокусе. Плюс опять-таки последний отчет Еврокомиссии, там тоже четко об этом написано — что Еврокомиссия обеспокоена той ситуацией, которая была, и тем, что сопровождало отставку Смолия. Поэтому ответы по существу на поверхности», — добавила она.

По материалам Економічна Правда
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