Минздрав обновил разделение на карантинные зоны: в «оранжевую» добавилась еще одна область

Министерство здравоохранения обновило разделение на карантинные зоны. В Тернопольской области снова вырос показатель госпитализаций, в оранжевую зону добавилась Николаевская область.

Об этом сообщает Минздрав.

Согласно им, в красной зоне находятся четыре области – Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая.

В оранжевой — 10 регионов – Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская области.

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 9 регионах — в Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Так, при определенном показателе уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения, в Киеве этот показатель по состоянию на 10 марта составляет 70,3, в Винницкой области — 116,4, Житомирской — 86,9; Закарпатской — 86,7; Николаевской — 74,1, Тернопольской — 60,1, Хмельницкой — 66, Черновицкой — 91,6.

Самый высокий показатель госпитализаций в Ивано-Франковской области — 136,7 на 100 тыс. населения.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом по состоянию на 10 марта в Закарпатской области — 70,1% (при определенном показателе 65%).

Также высокий уровень занятости коек с кислородом в Ивано-Франковской — 63,3% и Житомирской — 55% областях.

В Киеве по состоянию на 10 марта загруженность коек с кислородом составляет 52,4%.

Напомним, 17 февраля Кабинет Министров принял постановление об установлении в Украине адаптивного карантина до 30 апреля, установлены 4 уровня эпидопасности и показатели их определения.

“Зеленый" уровень позволяет пересмотреть подходы к противоэпидемическим ограничениям в сторону смягчения. Устанавливается одновременно на всей территории Украины, если: 1) заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины менее 50% от эпидемического порога; 2) коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) — менее 5%.

“Желтый" уровень действует как базовый на уровне всей страны. Устанавливается на уровне регионов.

“Оранжевый” – предупредительный уровень, который свидетельствует об усложнении эпидемической ситуации, которая может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мер. Устанавливается на уровне регионов, если превышен хотя бы один показатель: 1) заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемический порог; 2) загруженность коек, обеспеченных поставками медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения — более 65%; 3) количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения — менее 300; 4) количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения — более 60; 5) коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) — более 20%; 6) рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом — более 50%.

“Красный" уровень устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышены 2 или более показателей: 1) загруженность коек, обеспеченных поставками медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения — более 65%; 2) количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения — менее 300; 3) количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения — более 60; 4) коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) — более 20%; 5) рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом — более 50%.

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