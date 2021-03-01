Дефицит бюджета США превысил рекордный показатель в $1 трлн с начала финансового года

Дефицит бюджета США превысил порог в $1 трлн за первые пять месяцев финансового года, который начался с октября.

Как сообщает Bloomberg, указанная сумма не учитывает новых стимулов президента Джо Байдена, которые были окончательно приняты Палатой представителей накануне.

По данным Министерства финансов США, дефицит только за февраль составил $310,9 млрд. Таким образом, дефицит составляет рекордные $1,05 трлн за первые пять месяцев финансового года. Для сравнения, годом ранее до того, как коронакризис ударил по стране, он составлял $624,5 миллиарда долларов.

Ожидается, что в пятницу президент Джо Байден подпишет новый пакет помощи в размере $1,9 трлн, что значительно больше, чем изначально ожидали аналитики Конгресса.

«План спасения США» – как администрация назвала новые меры – увеличит дефицит на $1,16 трлн в этом году и на $528,5 млрд в 2022 году, сообщило Бюджетное управление Конгресса. Это, а также другие запланированные расходы Байдена могут увеличить дефицит на 2021 год по сравнению с прошлым годом, что само по себе стало рекордом для размера экономики за всю послевоенную историю страны.