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Налог на жилье придется заплатить: что грозит неплательщикам

Налог на жилье придется заплатить: что грозит неплательщикам

Украинцам придет срок платить налог на жилье. Квитанции тем, кто должен его платить, придут до 1 июля. На выплату налога дается два месяца.

Об этом пишет Будпортал

Налог уплачивают за площадь недвижимости, превышающую установленный лимит, к примеру, если площадь квартиры 80 кв. м, то налог будет начислен за 20 кв. м.

Облагаются налогом не вся жилплощадь, а только «лишние» квадратные метры. Например, если у вас имеется квартира площадью в 70 квадратов или дом в 130 квадратных метров, то уплатить налог придется с 10 квадратных метров.

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Величину налога на жилье устанавливают местные власти, однако он не должен превышать 1,5% от минимальной зарплаты за предыдущий год (в этом году максимальный налог на «лишний» метр будет 70,8 гривны).

Штрафы. Заплатить налог на жилье нужно в течение июля-августа — до 1 сентября.

  • Если эта дата будет просрочена, должнику придется сверх самого налога уплатить еще и штраф в размере 10%.
  • Если выплату задержать на срок свыше 30 дней, то величина штрафа уже будет 20%.
  • Если же граждане вообще игнорируют уплату этого налога, то на жилье, за которое его должны платить, могут наложить арест.

Кто не получил квитанцию. Извещение об уплате считается полученным плательщиком с того дня, который будет указан почтовой службой в сообщении о вручении.

Лучше обратиться за ней по адресу местной налоговой службы.

Справка Finance.ua:

  • Как обжаловать налог. Если в платежке вам насчитали слишком большую сумму налога, а вы не имеете такого метража недвижимости, можно обратиться в налоговый орган по месту регистрации недвижимости. Не забудьте взять с собой все правоустанавливающие документы. В ГФС надо будет написать заявление о проведении сверки площади недвижимости и размера налога.

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По материалам Finance.UA
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