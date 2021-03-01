Налог на жилье придется заплатить: что грозит неплательщикам

Украинцам придет срок платить налог на жилье. Квитанции тем, кто должен его платить, придут до 1 июля. На выплату налога дается два месяца.
Об этом пишет Будпортал
Налог уплачивают за площадь недвижимости, превышающую установленный лимит, к примеру, если площадь квартиры 80 кв. м, то налог будет начислен за 20 кв. м.
Облагаются налогом не вся жилплощадь, а только «лишние» квадратные метры. Например, если у вас имеется квартира площадью в 70 квадратов или дом в 130 квадратных метров, то уплатить налог придется с 10 квадратных метров.
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Величину налога на жилье устанавливают местные власти, однако он не должен превышать 1,5% от минимальной зарплаты за предыдущий год (в этом году максимальный налог на «лишний» метр будет 70,8 гривны).
Штрафы. Заплатить налог на жилье нужно в течение июля-августа — до 1 сентября.
Кто не получил квитанцию. Извещение об уплате считается полученным плательщиком с того дня, который будет указан почтовой службой в сообщении о вручении.
Лучше обратиться за ней по адресу местной налоговой службы.
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