НКРЭКУ оштрафовала три компании ДТЭК на 1,7 млн гривен за низкие запасы угля на ТЭС

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, по результатам внеплановых проверок компаний «ДТЭК Западэнерго», «ДТЭК Днепрэнерго» и «ДТЭК Востокэнерго» решила наложить на эти компании максимальный штраф в размере 1,7 млн гривен. Об этом сказано на сайте регулятора.
Согласно сообщению, основанием для проверок было несоблюдение обязанности производителей электроэнергии иметь необходимые резервы топлива с целью обеспечения безопасности поставок электричества.
«Такие вопиющие нарушения, которые привели к ситуации, когда вся страна оказалась под риском отключения от электроснабжения, заслуживают суровых штрафных санкций. Впрочем, мы сегодня накладываем на эти компании максимальный штраф, а перед законодателями мы будем инициировать вопрос об увеличении размера штрафов в подобных ситуациях», — сказано в сообщении со ссылкой на председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка.
Материалы проверок указанных компаний ДТЭК были также направлены в Антимонопольный комитет, Минэнерго и Госэнергонадзор для проведения проверки технического состояния оборудования компаний, предоставления оценки относительно причин, которые привели к технологическим отказов оборудования, и соответствующих организационных выводов.
«Кроме того, такое поведение производителей электрической энергии представляет угрозу не только энергетической, но и национальной безопасности страны, поэтому материалы на проверки будут направлены также в Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также в правоохранительные органы для соответствующего реагирования», — отметил Тарасюк.
В свою очередь, в ДТЭК крайне не согласны с таким решением регулятора. По сообщению «ДТЭК Энерго», аномальное увеличение потребления угля было вызвано непрогнозируемым повышением энергопотребления в декабре прошлого года и снижением генерации АЭС.
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