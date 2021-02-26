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НКРЭКУ оштрафовала три компании ДТЭК на 1,7 млн гривен за низкие запасы угля на ТЭС

НКРЭКУ оштрафовала три компании ДТЭК на 1,7 млн гривен за низкие запасы угля на ТЭС

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, по результатам внеплановых проверок компаний «ДТЭК Западэнерго», «ДТЭК Днепрэнерго» и «ДТЭК Востокэнерго» решила наложить на эти компании максимальный штраф в размере 1,7 млн гривен. Об этом сказано на сайте регулятора.

Согласно сообщению, основанием для проверок было несоблюдение обязанности производителей электроэнергии иметь необходимые резервы топлива с целью обеспечения безопасности поставок электричества.

«Такие вопиющие нарушения, которые привели к ситуации, когда вся страна оказалась под риском отключения от электроснабжения, заслуживают суровых штрафных санкций. Впрочем, мы сегодня накладываем на эти компании максимальный штраф, а перед законодателями мы будем инициировать вопрос об увеличении размера штрафов в подобных ситуациях», — сказано в сообщении со ссылкой на председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

Материалы проверок указанных компаний ДТЭК были также направлены в Антимонопольный комитет, Минэнерго и Госэнергонадзор для проведения проверки технического состояния оборудования компаний, предоставления оценки относительно причин, которые привели к технологическим отказов оборудования, и соответствующих организационных выводов.

«Кроме того, такое поведение производителей электрической энергии представляет угрозу не только энергетической, но и национальной безопасности страны, поэтому материалы на проверки будут направлены также в Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также в правоохранительные органы для соответствующего реагирования», — отметил Тарасюк.

В свою очередь, в ДТЭК крайне не согласны с таким решением регулятора. По сообщению «ДТЭК Энерго», аномальное увеличение потребления угля было вызвано непрогнозируемым повышением энергопотребления в декабре прошлого года и снижением генерации АЭС.

По материалам Дело
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