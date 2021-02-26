НКРЭКУ расследует нарушения крупнейших игроков рынка электроэнергии

Нацкомиссия по тарифам НКРЭКУ сообщила о начале расследования нарушений законодательства о функционировании рынка электрической энергии с 29 марта, среди них «Центрэнерго», государственный «Гарпок» и компании «ДТЭК».

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУП.

«Решение принято на основании мониторинга поведения участников рынка «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка и извещения ГП «Оператор рынка», — сообщили в регуляторе.

Так, расследование действий ПАО «Центрэнерго», ЧАО «Синтез Ойл» и ООО «Юнайтед Энерджи» касается «возможного наличия между ними предварительных договоренностей при подаче заявок на покупку и продажу электрической энергии, совершение в дальнейшем согласованных действий, использования инсайдерской информации, что в целом имеет признаки попыток манипулирования рынком», — говорится в обосновании к проекту постановления.

Касательно «Гарантированного покупателя», «Оператор рынка» сообщил НКРЭКУ относительно имеющегося дефицита объемов продажи электрической энергии и соответственно увеличения цены на рынке на сутки вперед.

«При этом, на сутки поставки 15 декабря на рынке на сутки вперед ГП „Гарантированный покупатель“ значительно уменьшили объем продаж (на сутки поставки на 16 декабря тоже), а на внутрисуточном рынке увеличили, хотя средневзвешенная цена акцепта заявок на внутрисуточном рынке была меньше, чем на рынке на сутки вперед», — говорится в обосновании постановления.

Похожее обоснование касается и ЧАО «Укргидроэнерго», ООО «Ютилити Трейдинг» и ООО «Новая-Энергетическая-Компания»:

«…Участники рынка уменьшили объем покупки/продажи электрической энергии на рынке на сутки вперед (по сравнению с предыдущими периодами) с одновременным увеличением объемов заявок на покупку/продажу внутрисуточного рынка».

Это, отмечают в регуляторе, «указывает на возможное наличие между ними предварительных договоренностей при подаче заявок на покупку и продажу, совершение в дальнейшем согласованных действий, использование инсайдерской информации, что в целом имеет признаки манипулирования рынком».

Все расследования будут касаться возможных нарушений в течение декабря 2020 года.