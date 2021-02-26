Межбанк: несмотря на первоначальное укрепление позиций нацвалюты, доллар вырос

События на валютном рынке в среду были интересными. В самом начале сессии всё для гривны складывалось как нельзя лучше.
Стартовав с 27,69/27,705 гривен за доллар, что было изначально ниже вчерашнего закрытия 27,72/27,74 — уже к 11 часам предложение превышало спрос и курс просел до уровня в 27,665/27,68 гривен с определенным настроем части участников торгов на дальнейшее снижение. Они не торопились с покупками валюты и надеялись на продолжение этого тренда. Но тут им все карты спутали те клиенты, кто выжидал минимальных котировок. Они видимо решили, что сегодня дальнейшего проседания не будет и почти одновременно вышли на рынок с покупкой. Это моментально изменило расклад сил на межбанке. С одной стороны, всполошились и другие покупатели, что привело к росту спроса на валюту, а с другой — приободрились уже было подунывшие продавцы. Как только они увидели повышенный интерес к валюте, они стали вздергивать котировки. Помогли им в этом и те банки-спекулянты, кто вчера продал собственную валюту с позиции и теперь решил быстро откупиться на рынке, пока курс не вырос. В итоге, уже к 12 часам доллар вырос до 27,685/27,70 гривен, а к обеду курс подрос еще сразу до 27,74/27,755. В этих пределах прошла основная часть сделок, хотя еще на 12:00 Нацбанк фиксировал справочный курс на уровне 27,6883 гривен.
После обеда спрос еще пару часов превышал предложение и котировки выросли до 27,75/27,765 к 14 часам, до 27,755/27,77 к 15:00 и до 27,76/27,775 к 16 часам. Но затем межбанк начал быстро снижать свои обороты и оставшиеся немногочисленные продавцы к своему удивлению обнаружили, что продавать особо уже и некому. Это снизило их аппетиты в части котировок продажи и курс быстро опустился до 27,72/27,74 к концу дня.
Нацбанк в процесс сегодня не вмешивался и в торгах не участвовал.
Главные события 10 марта на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,76 / 27,77
евро — 33,01 / 33,03
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1893 / 1,1894
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