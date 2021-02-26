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Сколько стоят квартиры в новостройках Киева возле станций метро (инфографика)

Сколько стоят квартиры в новостройках Киева возле станций метро (инфографика)

Стоимость квартир в новостройках Киева зависит от расположения дома, в том числе и относительно станции метро. Высотки, которые возводят возле центральных станций столичной подземки, – дороже. При этом купить бюджетную квартиру возле метро можно, но искать ее придется ближе к окраинам города.

Об этом свидетельствует аналитика портала “СтройОбзор”.

Самый дорогой квадрат жилья возле метро. В список самых дорогих локаций, где возводятся дома, попадают уже традиционно станции метро «Крещатик» (134 117 грн. за кв. м), «Кловская» (104 900 грн. за кв. м), «Арсенальная» (74 167 грн. за кв. м) и «пл. Льва Толстого» (70 000 грн. за кв. м).

А где дешевле всего? Если говорить о станциях метро, возле которых строят самые бюджетные дома, то здесь в первых рядах метро:

  • «Вырлица» (17 400 грн. за кв. м);
  • «Бориспольская» (18 967 грн. за кв. м);
  • «Теремки» (19 143 грн. за кв. м).

Цены по районам. Неизменный лидер по стоимости жилья на первичке – Печерский район. Здесь стоимость квадратного метра на сегодня составляет 60 047 грн. Печерск обгоняет остальные локации с большим отрывом. Он никогда не терял первое место в нашем списке.

Второе место у Оболонского района – 39 110 грн. за кв. м. Третье место в феврале занял Шевченковский район, где средняя цена составляет 35 972 грн. за кв. м.

Районы, которые расположились в середине списка и в последней тройке, часто меняются местами. Следуем далее в порядке убывания.

В середине Голосеевский район с показателем – 34 824 грн. за кв. м и Подольский – 30 907 грн. за кв. м.

Так, далее следует Днепровский район, который может похвастаться ценами 27 727 грн. за кв. м (этот район последнее время уверенно обгоняет все остальные). Вырвался вперед Святошинский район, стоимость «квадрата» здесь составляет 26 461 грн.

Цены в Дарницком районе достигли 26 185 грн. за метр квадратный. В Деснянском районе стоимость поднялась до 24 707 грн. за кв. м.

На последнем месте – Соломенский район – 24 462 грн. за «квадрат».

По материалам Finance.UA
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