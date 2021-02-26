Минздрав будет выдавать международное свидетельство о вакцинации для пересечения границы

Украинцы в будущем смогут получить международное свидетельство о прохождении вакцинации от коронавируса для пересечения границы, если такое требование будет введено какой-то страной.
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии «РБК-Украина».
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Он подчеркнул, что справка будет выдаваться бесплатно после двукратного введения вакцины. При этом Ляшко считает, что пока рано вводить эти свидетельства, поскольку в мире провакцинировано менее 1% всех жителей.
Всего в мире, по его словам, сделали 312 миллионов прививок, а полную вакцинацию (двукратные прививки) — прошли лишь 0,88% населения планеты. При этом приоритет отдается именно для защиты групп риска.
«По моему мнению, введение международного свидетельства о вакцинации в таких условиях является преждевременным», — добавил Ляшко.
Отметим, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что благодаря регистрации на бесплатную вакцинацию от коронавируса украинцы смогут получить COVID-паспорта, если их введут в мире.
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