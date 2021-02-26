НКРЭКУ повысила с 1 апреля тариф на услуги поставщика «последней надежды»

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тариф на услуги поставщика «последней надежды» по электроэнергии — государственного предприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго».

Соответствующее решение энергетический регулятор принял на своем заседании 10 марта.

«Уровень тарифа на услуги поставщика „последней надежды“ на II квартал 2021 года, рассчитанный в соответствии с методикой, составляет 360,62 грн/МВт-час., без учета налога на добавленную стоимость. Изменение на +16,2% от уровня тарифа предыдущего расчетного квартала 310,36 грн/МВт-час. (без учета налога на добавленную стоимость)», — говорится в проекте решения.

В соответствии с пунктом 2.3 главы 2 Методики, НКРЭКУ обнародует тариф на услуги поставщика «последней надежды» на официальном веб-сайте не позднее чем за 5 дней до начала расчетного периода, на который установлен этот тариф.

Датой вступления постановления в силу определено 1 апреля 2021 года.

В соответствии с Постановлением КМУ от 12 декабря 2018 г. № 1023-р «Об определении государственного предприятия внешнеэкономической деятельности „Укринтерэнерго“», указанное предприятие будет исполнять обязанности поставщика «последней надежды» с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2021 г.