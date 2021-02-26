Укрзализныця в 2020 году на четверть увеличила убытки от пассажирских перевозок

Укрзализныця в 2020 году увеличила убытки от пассажирских перевозок до 8,7 млрд грн, что на 26% больше по сравнению с предыдущим годом.

Об этом во время онлайн пресс-конференции сообщил председатель правления Укрзализныци Владимир Жмак.

«Пассажирские перевозки — убытки растут, они в 2020 году дошли почти до 9 млрд грн, увеличились на 26%», — сказал Жмак.

По его словам, пассажирские перевозки подверглись воздействию карантинных мероприятий и пандемии. Так, пассажиропоток в 2020 году сократился на 56%, до 68 млн пассажиров.

Жмак также отметил, что активы железной дороги изношены, по меньшей мере на 90%. Так, без обновления эксплуатационный парк, по словам Жмака, к 2030 году сократится на 77%, до 567 вагонов. Однако, напомнил он, в этом году впервые за время независимости государство предусмотрело в госбюджете 4 млрд грн на обновление подвижного состава.