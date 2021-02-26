0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

Укрзализныця в 2020 году на четверть увеличила убытки от пассажирских перевозок

Укрзализныця в 2020 году на четверть увеличила убытки от пассажирских перевозок

Укрзализныця в 2020 году увеличила убытки от пассажирских перевозок до 8,7 млрд грн, что на 26% больше по сравнению с предыдущим годом.

Об этом во время онлайн пресс-конференции сообщил председатель правления Укрзализныци Владимир Жмак.

«Пассажирские перевозки — убытки растут, они в 2020 году дошли почти до 9 млрд грн, увеличились на 26%», — сказал Жмак.

По его словам, пассажирские перевозки подверглись воздействию карантинных мероприятий и пандемии. Так, пассажиропоток в 2020 году сократился на 56%, до 68 млн пассажиров.

Жмак также отметил, что активы железной дороги изношены, по меньшей мере на 90%. Так, без обновления эксплуатационный парк, по словам Жмака, к 2030 году сократится на 77%, до 567 вагонов. Однако, напомнил он, в этом году впервые за время независимости государство предусмотрело в госбюджете 4 млрд грн на обновление подвижного состава.

По материалам Espreso.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.