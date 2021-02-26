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Правительство утвердило проект Стратегии экономической безопасности до 2025 года

Правительство утвердило проект Стратегии экономической безопасности до 2025 года

Кабинет Министров одобрил проект указа Президента Украины о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) «О Стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года». Документом определены критические границы и целевые ориентиры.

Решение принято на заседании правительства 10 марта.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, стратегия базируется на приоритетах национальных экономических интересов и определяет цели, направления, задачи и механизмы государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, а также целевые ориентиры и критические пределы индикаторов экономической безопасности.

Целью государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности является достижение основных национальных экономических интересов и обеспечение экономического суверенитета.

Стратегия определяет взаимосогласованные понятия «экономическая безопасность», «национальные экономические интересы», «экономическая устойчивость» и «экономический суверенитет».

«Достижения основных национальных экономических интересов и экономического суверенитета требует формирования и реализации государственной политики, направленной как на постоянное наращивание конкурентоспособности экономики Украины, так и на постепенное укрепление показателей экономической устойчивости и, соответственно, неуязвимости национальной экономики к внешним и внутренним угрозам», — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Следовательно, государственная политика в сфере обеспечения экономической безопасности имеет два взаимосвязанных направления — направление развития и направление безопасности. По каждому из направлений на основе оценки состояния экономической безопасности и стратегии определяются задачи и механизмы их выполнения (по направлению развития задачи конкретизированы по основным составляющим экономической безопасности).

В составе стратегии утверждается табло индикаторов экономической безопасности, которым определены критические границы и целевые ориентиры по индикаторам основных составляющих экономической безопасности.

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По материалам РБК-Украина
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