Правительство утвердило проект Стратегии экономической безопасности до 2025 года

Кабинет Министров одобрил проект указа Президента Украины о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) «О Стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года». Документом определены критические границы и целевые ориентиры.
Решение принято на заседании правительства 10 марта.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, стратегия базируется на приоритетах национальных экономических интересов и определяет цели, направления, задачи и механизмы государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, а также целевые ориентиры и критические пределы индикаторов экономической безопасности.
Целью государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности является достижение основных национальных экономических интересов и обеспечение экономического суверенитета.
Стратегия определяет взаимосогласованные понятия «экономическая безопасность», «национальные экономические интересы», «экономическая устойчивость» и «экономический суверенитет».
«Достижения основных национальных экономических интересов и экономического суверенитета требует формирования и реализации государственной политики, направленной как на постоянное наращивание конкурентоспособности экономики Украины, так и на постепенное укрепление показателей экономической устойчивости и, соответственно, неуязвимости национальной экономики к внешним и внутренним угрозам», — отмечается в пояснительной записке к проекту.
Следовательно, государственная политика в сфере обеспечения экономической безопасности имеет два взаимосвязанных направления — направление развития и направление безопасности. По каждому из направлений на основе оценки состояния экономической безопасности и стратегии определяются задачи и механизмы их выполнения (по направлению развития задачи конкретизированы по основным составляющим экономической безопасности).
В составе стратегии утверждается табло индикаторов экономической безопасности, которым определены критические границы и целевые ориентиры по индикаторам основных составляющих экономической безопасности.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине готовы снизить налоги, но есть условие - ГетманцевВчера, 21:02 - 3030 17
Президент планирует за 10 лет преодолеть разруху в украинских селахВчера, 16:40 - 1007 11
В КГГА заявили о нереальности заявленных сроков достройки Дарницкого мостаВчера, 14:30 - 1037 10
В 2020 Украина выплатила МВФ $4 млн неустойки за невыбранные транши3 ч. назад - 654 7
Полностью открыты для путешествий 5 странВчера, 19:02 - 2419 7
Валюту в Украине будут покупать по новым правиламВчера, 20:02 - 27654 1
В Украине готовы снизить налоги, но есть условие - ГетманцевВчера, 21:02 - 3030 17
Полностью открыты для путешествий 5 странВчера, 19:02 - 2419 7
Аналитики спрогнозировали быстрый обвал: когда лучше покупать криптовалюту и золотоВчера, 20:20 - 2379
Кабмин запретил пассажирские перевозки в регионах «красной» зоны6 ч. назад - 1218 3
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 936 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1499
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 2822
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 2440 10
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 2177 6