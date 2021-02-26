Средний размер субсидии в Украине

Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получает около 3 миллионов домохозяйств. Средний размер субсидии в феврале 2021 года составил 1 483 гривны.
Об этом сообщили на Правительственном портале.
Средний процент обязательной платы за жилищно-коммунальные услуги составляет около 10% совокупного дохода домохозяйств – получателей субсидий.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время совещания.
Среди всех получателей жилищной субсидии около:
При этом средний процент обязательной платы за жилищно-коммунальные услуги по Украине составляет чуть меньше 10% совокупного дохода семьи, которая получает субсидию.
По ее словам, при росте цен и тарифов на услуги размер обязательного платежа не меняется, поскольку зависит от дохода, а размер субсидии – увеличивается.
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