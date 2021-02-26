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Средний размер субсидии в Украине

Средний размер субсидии в Украине

Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получает около 3 миллионов домохозяйств. Средний размер субсидии в феврале 2021 года составил 1 483 гривны.

Об этом сообщили на Правительственном портале.

Средний процент обязательной платы за жилищно-коммунальные услуги составляет около 10% совокупного дохода домохозяйств – получателей субсидий.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время совещания.

Среди всех получателей жилищной субсидии около:

  • 40% составляют домохозяйства с среднемесячным доходом на одного человека, не превышающим размера прожиточного минимума
  • почти 40% – домохозяйства с доходом на одного человека от одного до полутора прожиточных минимумов в расчете на месяц,
  • 17% – с доходом от полутора до двух прожиточных минимумов.

При этом средний процент обязательной платы за жилищно-коммунальные услуги по Украине составляет чуть меньше 10% совокупного дохода семьи, которая получает субсидию.

По ее словам, при росте цен и тарифов на услуги размер обязательного платежа не меняется, поскольку зависит от дохода, а размер субсидии – увеличивается.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января 2021 года изменились правила оформления субсидий. Что изменилось: с января все обращения о назначении различных видов социальной помощи, льгот, субсидий и компенсаций граждане должны подавать через «фронт-офисы» территориальной общины, которые в свою очередь обеспечивают их передачу в органы социальной защиты населения райгосадминистраций; исключение составляют лишь документы, которые направляются по почте или подаются в электронном виде.

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По материалам Finance.UA
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