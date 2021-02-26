Маск за день заработал рекордные 25 млрд долларов на росте акций Tesla

Состояние американского бизнесмена Илона Маска за день выросло на рекордные 25 млрд долларов. Это произошло на фоне нового роста стоимости акций его компании Tesla.

Сообщается, что за прошедший день акции Tesla сразу выросли на 20% – это самый большой суточный рост более чем за год. Это привело к тому, что состояние Маска выросло до 174 млрд долларов.

Также сообщается, что Маск сократил разрыв с самым богатым человеком в мире Джеффом Безосом, состояние которого на росте акций Amazon увеличились еще на 6 млрд долларов – до 180 млрд.

Всего за минувшие сутки топ-10 крупнейших технологических компаний в совокупности прибавили 54 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось, в начале недели акции компания Tesla продолжали падать и потеряли почти 35% стоимости по сравнению с рекордным январским максимумом.

Также сообщалось, что компания Маска строит гигантскую аккумуляторную батарею в Техасе. Батарея такого размера могла бы обеспечить энергией около 20 тысяч домов в жаркий летний день.