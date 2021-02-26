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Украина начала 2021 год с падения экономики

Украина начала 2021 год с падения экономики

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе 2021 года, по оценке, сократился на 2,6−2,8%. Падение экономики наблюдается второй год подряд.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

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Как отмечается в обзоре, очередные ограничения январского локдауна (с 8 по 24 января включительно) вызвали определенное затухание производственной активности большинства субъектов экономической деятельности, усилив пессимистические настроения бизнеса.

По оценке министерства, сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) в январе 2021 года составило 4,0% (в январе 2020 года — падение на 2,5%).

Основной негативный вклад в динамику СИП сформировали такие производственные ВЭД, как: промышленное производство, строительство и сельское хозяйство, говорится в обзоре.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз восстановления экономики после кризиса. Согласно прогнозу, валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине до 2021 года увеличится на 4,2%. По оценкам НБУ, в 2020 году ВВП упал на 4,4%.

Кабинет Министров одобрил «Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 — 2023 годы». По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% – в 2023 году.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что реальный ВВП Украины вырастет в 2021 году на 4,1%. Экономика почти восстановится после спада на 4,2% в 2020 году.

По материалам РБК-Украина
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