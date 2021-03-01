Стало известно, когда электрокары будут дешевле автомобилей с ДВС

Аналитики считают, что массовые модели электрокаров станут дешевле своих аналогов, которые работают на двигателе внутреннего сгорания, уже к 2025 году.
Отраслевые аналитики позитивно оценивают желание компании Volkswagen уже к 2030 году отказаться на 50% от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Специалисты считают, что к 2025 году цены на тяговые батареи упадут, что позволит дойти до паритета цен с автомобилями на ДВС. После этого последние будут становиться только дороже, что выведет их с рынка.
Сегодня автомобиль Volkswagen Golf, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, обходится производителю на 5000 долларов дешевле, чем электрокар. К 2025 году версии могут сравниться по стоимости.
Сегодня компания Tesla в таком вопросе имеет преимущество, так как производит батареи в больших объемах. Поэтому каждая батарея обходится в производстве дешевле на 1000-2000 долларов, чем другим компаниям.
Уже к 2025 году объемы продаж электрокаров должны вырасти на 82%.
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