Стало известно, когда электрокары будут дешевле автомобилей с ДВС

Аналитики считают, что массовые модели электрокаров станут дешевле своих аналогов, которые работают на двигателе внутреннего сгорания, уже к 2025 году.

Отраслевые аналитики позитивно оценивают желание компании Volkswagen уже к 2030 году отказаться на 50% от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Специалисты считают, что к 2025 году цены на тяговые батареи упадут, что позволит дойти до паритета цен с автомобилями на ДВС. После этого последние будут становиться только дороже, что выведет их с рынка.

Сегодня автомобиль Volkswagen Golf, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, обходится производителю на 5000 долларов дешевле, чем электрокар. К 2025 году версии могут сравниться по стоимости.

Сегодня компания Tesla в таком вопросе имеет преимущество, так как производит батареи в больших объемах. Поэтому каждая батарея обходится в производстве дешевле на 1000-2000 долларов, чем другим компаниям.

Уже к 2025 году объемы продаж электрокаров должны вырасти на 82%.