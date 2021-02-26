Укрзализныця возобновила услугу вагона-автомобилевоза

АО «Укрзализныця» возобновило курсирование вагонов-автомобилевозов.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Вагоны-автомобилевозы курсируют по направлениям в поездах: № 12/11 Одесса — Львов, из Одессы через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам (кроме 9 марта); № 41/42 Днепр — Трускавец (до Львова), отправление из Днепра через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам; № 15/16 Харьков — Рахов (до Львова), будет курсировать с 12 марта 2021 года два раза в неделю; № 17/18 Харьков — Ужгород (до Львова), будет курсировать с 15 марта 2021 года два раза в неделю; № 7/8 Харьков — Одесса, начнет курсировать в ближайшее время один раз в неделю.
По состоянию на 9 марта уже осуществлено около 15 рейсов вагонов-автомобилевозов. За один рейс вагон-автомобилевоз может транспортировать от 4 до 8 автомобилей, в зависимости от габаритов: ограничение по высоте автомобиля составляет 1,7 м. Общая грузовместимость одного такого вагона — 12 тонн.
«Все желающие смогут воспользоваться услугой таких вагонов и, независимо от погодных условий, доехать до места назначения на наиболее безопасном транспорте со своим автомобилем», — отметили в транспортном ведомстве.
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