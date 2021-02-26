Мошенники в Германии украли миллионы евро через программу помощи бизнесу

В Германии приостановили выплаты по нескольким программам финпомощи бизнесу, который пострадал от пандемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на Минэкономики Германии сообщает DW.

В ведомстве объяснили, что это вынужденная мера выявления большого количества мошеннических действий в ходе выплат.

«В некоторых случаях есть подозрение, что государственные деньги на оказание помощи были неправомерно перенаправлены», — говорится в сообщении.

Как пишет издание, мошенники, используя фейковые данные, регистрировались на сайте министерства, а затем оформляли пособия для реально существующих фирм. Однако эти фирмы не получили выплаты, поскольку те направлялись на счета мошенников. Убытки от действий мошенников оценивают в миллионы евро.

В свою очередь Федеральное объединение среднего бизнеса (BVMW) критикует действия власти, поставившие в затруднительное положение бизнесменов из-за прекращения выплат.

«Из-за единичных случаев нельзя подозревать весь средний бизнес», — отметил главный экономист BVMW Ханс-Юрген Фьольц и потребовал возобновления платежей.

Напомним, что ранее в США заключенные похитили из фонда помощи безработным около $ 1 млрд. Прокурор округа Сакраменто назвала масштабы схемы хищения «ошеломляющими». Правоохранители считают, что огромная часть похищенных денег не будет возвращена.