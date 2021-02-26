Межбанк: отложенный спрос на валюту — главная угроза для курса гривны

В среду на валютном рынке Украины будет интересно.

Во-первых, сегодня пройдут расчеты по вчерашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Было куплено гривневых облигаций на сумму 5,23 млрд гривен, и хотя сегодняшним днем пройдет и выплата процентов по большому числу других выпусков ОВГЗ — общее сальдо останется позитивным для бюджета. Подобные денежные потоки в течении дня отразятся и на поведении валютного рынка.

Во-вторых, значительная часть зачисленной вчера валютной выручки за прошлую пятницу и выходной в Украине понедельник выйдет в среду на межбанк. Клиентам не имеет смысла сейчас ее придерживать, так как курс относительно стабилен и большого выигрыша от сохранения валюты на счетах компании в этой ситуации не получают. Тем более, что в ближайшее время у аграриев начнутся сельскохозяйственные работы, а для их финансирования нужна гривна. Ее дефицит на фоне низкой активности покупателей валюты — существенная подстраховка для нацвалюты на межбанке.

В-третьих, всё же не все так радужно на рынке для гривны. Сформировался достаточно большой отложенный спрос на валюту за счет тех местных клиентов и нерезидентов, которые продолжают выжидать минимальных котировок на межбанке и в любой момент при малейшем изменении тренда по курсу выйдут на рынок с покупкой. Этот отложенный спрос — главная угроза для курса нацвалюты на сегодня.

В-четвертых, завтра будут оглашены результаты заседания ЕЦБ в части денежно-кредитной политики и будет проведена пресс-конференция его руководства в части дальнейших действий ЕЦБ в условиях пандемии и падения экономики в странах ЕС. Поэтому в ближайшее время нас ждут очередные валютные ралли по паре евро/доллар на международных площадках, что будет отражаться на курсе евро относительно гривны и даст возможность спекулянтам активно на этом зарабатывать.

Все эти факторы не дадут в ближайшее время скучать никому: ни банкам, ни их клиентам. По прогнозам Finance.ua, объем операций 10 марта на межбанке будет находиться в пределах до $ 170−180 млн при совершении до 490−530 сделок. Как и все последние дни при существенных перекосах спроса и предложения на межбанке возможно появление Нацбанка с соответствующей интервенцией для выравнивания ситуации.

Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua в среду будут в пределах: доллар — коридор 27,60−27,85 грн, евро — коридор 32,70−33,20 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,50−27,85 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп., а в кассах банков — до 25 коп.

Евро: в банках коридор 32,65−33,25 грн при спреде до 25−30 коп., а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 32,75−33,15 грн при спреде до 25 коп.

В случае существенных колебаний пары евро/доллар на международных площадках и соответственно резких изменениях курса евро относительно гривны на межбанке — владельцы обменников будут часто менять свои ценники по евро в течение дня.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,72 / 27,74

евро — 32,98 / 33,01

Курсы валют на Межбанке

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