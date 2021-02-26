Нацбанк обновил перечень важных платежных систем

Национальный банк определил перечень системно важных, социально важных и важных платежных систем в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
“Распределение платежных систем по категориям важности производится регулятором для приведения деятельности значимых платежных систем, имеющих значительную долю на рынке, в соответствии с международными стандартами оверсайта”, – говорится в сообщении.
На сегодняшний день единственной системно важной платежной системой в Украине, как и в предыдущие годы, остается система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.
Статус социально важных платежных систем подтвердили пять платежных систем:
В категории важных платежных систем по сравнению с 2019 годом одна платежная система Flashpay (АО «Банк Фамильный») лишилась такого статуса. В то же время в этом году в эту категорию вошли две новые платежные системы – PrivatMoney (ПриватБанк) и LEO (ФК «Леогейминг Пей»).
Теперь к важным платежным системам относятся:
К платежным организациям платежных систем, вошедших в категорию важных, НБУ устанавливает усиленные требования, в частности в части управления и организации деятельности, доступа и участия в платежной системе, системе управления рисками, обеспечения киберстойкости и управления непрерывностью деятельности и т.д.
Также с 2020 года Нацбанк признает операторов услуг платежной инфраструктуры значимыми в соответствии с установленными критериями. По сравнению с предыдущим годом, перечень значимых операторов услуг платежной инфраструктуры расширился на одного оператора – ООО «Эйси ДиСи Процессинг».
Значимыми операторами услуг платежной инфраструктуры стали:
К значимым операторам услуг платежной инфраструктуры НБУ устанавливает усиленные требования по обеспечению непрерывности деятельности, основанные на международных стандартах оверсайта.
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