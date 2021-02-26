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Нацбанк обновил перечень важных платежных систем

Нацбанк обновил перечень важных платежных систем

Национальный банк определил перечень системно важных, социально важных и важных платежных систем в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“Распределение платежных систем по категориям важности производится регулятором для приведения деятельности значимых платежных систем, имеющих значительную долю на рынке, в соответствии с международными стандартами оверсайта”, – говорится в сообщении.

На сегодняшний день единственной системно важной платежной системой в Украине, как и в предыдущие годы, остается система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.

Статус социально важных платежных систем подтвердили пять платежных систем:

  • MasterCard (MasterCard International Incorporated, США);
  • Visa (Visa International Service Association, США);
  • NovaPay (ООО «НоваПей»);
  • Western Union (Western Union Financial Services Inc. США/Western Union Network, SAS, Франция);
  • «Почтовый перевод» (АО «Укрпочта»).

В категории важных платежных систем по сравнению с 2019 годом одна платежная система Flashpay (АО «Банк Фамильный») лишилась такого статуса. В то же время в этом году в эту категорию вошли две новые платежные системы – PrivatMoney (ПриватБанк) и LEO (ФК «Леогейминг Пей»).

Теперь к важным платежным системам относятся:

  • «Финансовый мир» («Украинская платежная система»);
  • MoneyGram (Money Gram Payment Systems Inc. США)
  • City 24 (ООО «Финансовая Компания «Феникс»);
  • LEO (ФК «Леогейминг Пей»);
  • RIA (Continental Exchange Solutions Inc, США);
  • PrivatMoney (ПриватБанк)
  • Intelexpress (микрофинансовая организация «Интелэкспресс», Грузия).

К платежным организациям платежных систем, вошедших в категорию важных, НБУ устанавливает усиленные требования, в частности в части управления и организации деятельности, доступа и участия в платежной системе, системе управления рисками, обеспечения киберстойкости и управления непрерывностью деятельности и т.д.

Также с 2020 года Нацбанк признает операторов услуг платежной инфраструктуры значимыми в соответствии с установленными критериями. По сравнению с предыдущим годом, перечень значимых операторов услуг платежной инфраструктуры расширился на одного оператора – ООО «Эйси ДиСи Процессинг».

Значимыми операторами услуг платежной инфраструктуры стали:

  • ЧАО «Украинский процессинговый центр»;
  • ООО «Эйси ДиСи Процессинг»;
  • ООО «ТАС Линк».

К значимым операторам услуг платежной инфраструктуры НБУ устанавливает усиленные требования по обеспечению непрерывности деятельности, основанные на международных стандартах оверсайта.

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По материалам Finance.UA
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