Возобновление и прекращение договора аренды земли: все нюансы (видео)

В связи с проведением земельной реформы в Украине возникает немало вопросов. Нюансы возобновления и прекращения договора аренды земли — один из тех вопросов, ответы на которые чаще всего ищут землевладельцы, арендаторы и потенциальные покупатели участков сельскохозяйственного назначения.

Об этом пишет Минюст.

Договор аренды земли — это договор, по которому арендодатель обязан за плату передать арендатору земельный участок во владение и пользование на определенный срок, а арендатор — использовать ее в соответствии с условиями договора и земельного законодательства.

Основные нюансы возобновления и прекращения договора аренды земли далее в видео:

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 января 2021 года самая дорогая пашня в Украине находится в Черкасской области — 33 646 грн за 1 га. Сообщается, что более чем в 30 тыс. грн за 1 га оценивается земля в Днепропетровской (30 251 грн), Донецкой (31 111 грн.), Кировоградской (31 888 грн), Одесской (31 017 грн), Полтавской (30 390 грн), Харьковской (32 237 грн), Хмельницкой (30 477 грн) и Черновицкой (33 264 гривны) областях.

Справка Finance.ua:

Глава Минагрополитики назвал цену украинской земли в 2021 году: стоимость одного гектара после открытия с 1 июля 2021-го рынка сельскохозяйственных земель составит около $ 2 тыс. Но, по его словам, среди участников рынка предпосылок к большому спросу на наделы нет.