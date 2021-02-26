Убытки на миллион гривен: на Закарпатье чиновники организовали схему по присвоению земель

В Закарпатской области разоблачили группу должностных лиц, которые, пользуясь своими служебными полномочиями, незаконно распоряжались землями государственного значения. Они причинили государству ущерб на почти миллион гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Во время досудебного расследования полицейские установили, что чиновник районного управления Госкомзема организовал преступную схему по незаконному отчуждению земель коллективного сельскохозяйственного предприятия в Тячевском районе.
К делу он привлек своих коллег – двух женщин, которые в течение всего времени были главными исполнителями преступления.
Путем внесения ложных сведений в проекты отвода участков в частную собственность и заверения их подписями и печатями, злоумышленники причинили государству материальный ущерб в сумме почти 1 миллион гривен.
Следователи полиции сообщили участникам преступной группы о подозрении в составлении должностным лицом заведомо ложных официальных документов и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, а также в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.
Кроме этого, подозрение в служебной халатности сообщено и бывшему председателю районной государственной администрации, который выдав официальные распоряжения на основании поддельных документов, незаконно передал в собственность земли коллективного сельскохозяйственного предприятия.
На данный момент решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения.
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