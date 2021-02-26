Данилишин назвал факторы прироста наличных в 2020 году

Банковская система продолжает характеризоваться структурным избытком ликвидности.
Об этом он сообщил в Facebook.
За счет сокращения объема средств на корреспондентских счетах банков (до 45,2 млрд гривен) существенно увеличились вложения банков в депозитные сертификаты НБУ – до 145,6 млрд гривен, из которых 109,6 млрд гривен – на срок до 7 дней.
Программа “Доступные кредиты 5-7-9%”. Количество выданных банками кредитов на прошлой неделе превысило 10 тыс., а их общий объем вырос до 24 млрд гривен (+1,4 млрд гривен за неделю). Львиную долю (742 млн гривен) кредитов банков на прошлой неделе сформировали антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств, доля которых в общем объеме кредитов по программе достигла 28%.
После роста наличных денег в обращении в среднем за 2020 год на 23%, ее объем с начала 2021 г. снизился на 11,1 млрд гривен до 559,6 млрд гривен (из них 44,6 млрд гривен – в кассах банков, 515 млрд гривен – вне банков). При этом, доля наличных денег в структуре денежной массы М3 остается самой низкой за последние 5 лет (27,2% в среднем за 2020 год).
Факторы прироста наличных в 2020 г: предусмотрительность экономических агентов на фоне неопределенности, снижение мобильности во время карантинных ограничений, процессы конвертации имеющихся валютных сбережений (включая уменьшение срочных валютных депозитов) на нужды потребления, а также увеличение потребностей в гривне для обслуживания потребностей товарооборота в связи с девальвацией национальной валюты.
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