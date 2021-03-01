Представлена удлиненная Skoda Octavia Pro (фото)

Уже знакомая нам Octavia нового поколения добралась до Китая. И на местном рынке Skoda будет продавать особенную версию своей популярной модели: совместное предприятие SAIC VW представило удлиненный лифтбек Skoda Octavia Pro. Компания и прежде занималась «растягиванием» моделей специально для китайского рынка, но это были кроссоверы Yeti и Karoq. А удлинением Октавии в компании занялись впервые.

Колесная база растянута на 44 мм – с 2686 до 2730 мм. Вся надбавка, как водится, досталась задним пассажирам: на втором ряду стало просторнее. А габаритная длина Pro-версии – 4753 мм против 4689 мм у нашего лифтбека. Впрочем, Superb с колесной базой 2841 мм и длиной 4869 мм остался непревзойденным.

Но не только увеличенной длиной отличается от глобальной модели китайская Octavia Pro. Бамперы с большими заглушками спереди и псевдодиффузором сзади у нее почти такие же, как в европейской «заряженной» версии RS: убраны ходовые огни, зато добавлена ​​порция хрома. А на передних крыльях и дверях появился дополнительный декор.

Для китайской машины предусмотрен дисплей медиасистемы на 12,1 дюйма. Сохранились виртуальные приборы (10,3 дюйма) и проекционный экран. Плюс оригинальные варианты отделки.



Основным в Китае станет тандем турбомотора 1.4 TSI (150 л.с.) и семиступенчатого «работа» DSG: адаптировать к этому двигателю традиционный «автомат» в Китае не стали. Будет и механическая коробка передач. К тому же такие Pro-лифтбеки будут иметь независимую заднюю подвеску, тогда как у нас и в Европе 150-сильным версиям полагается «балка».



На китайском рынке новая Skoda Octavia Pro появится уже в апреле. Но в других странах длиннобазные лифтбеки можно не ждать.