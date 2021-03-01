Instagram запустит собственный аналог Clubhouse и добавит поддержку сквозного шифрования

Всплеск популярности голосовой соцсети Clubhouse не остался незамеченным другими участниками рынка, такими как Facebook и Twitter, которые готовятся выпустить собственные аналоги. Согласно имеющимся данным, Facebook намерена добавить возможность организации комнат для голосового общения и поддержку сквозного шифрования в свою социальную сеть Instagram.
Запущенные недавно Live Rooms в сети Instagram, позволяющие организовывать прямые трансляции с участием четырёх пользователей, уже успели набрать популярность. В дополнение к этому разработчики планируют добавить возможность организации аудиотрансляций в режиме онлайн, присоединиться к которым сможет большое количество пользователей платформы.
Обнаружить находящуюся в разработке функцию удалось исследователю приложений Алессандро Палуцци (Alessandro Paluzzi), который и поделился снимками того, как данный инструмент будет выглядеть в мобильных приложениях Instagram. На одном из изображений рядом с иконкой камеры появился микрофон, который обычно доступен во время прямых видеотрансляций. Расположение микрофона рядом с камерой предполагает, что Instagram позволит создавать комнаты для аудио- и видеотрансляций.
#Instagram is working on audio rooms 👀 pic.twitter.com/5TI6YzLi9A— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 6, 2021
О намерении Facebook клонировать Clubhouse стало впервые известно ещё в прошлом месяце. Разработчики подтвердили, что Instagram «изучает больше интерактивных инструментов, таких как средства модерации и звуковые функции, которые станут доступны в ближайшие месяцы».
Что касается поддержки сквозного шифрования, то эта функция является ожидаемой. В прошлом месяце Facebook начала объединение приложений Instagram и Messenger в рамках плана, который был анонсирован в 2019 году главой Facebook Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg). Согласно этому плану сервисы Messenger, Instagram и WhatsApp будут соединены в единую платформу обмена сообщениями. Ещё тогда Цукерберг сказал о том, что поддержка сквозного шифрования должна быть реализована для всех мессенджеров компании, но сейчас такая функция есть только в WhatsApp.
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