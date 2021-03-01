Страховой стаж для предпринимателей, военных и гражданских работников засчитывается по-разному

Лица, которые готовят документы для назначения пенсии, а также те, кто уже получает пенсию, сталкиваются с проблемой подсчета страхового стажа. Нередко возникает вопрос: как засчитывается стаж до 1 января 2004 года и после вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».
Об этом пишет Координационный центр по оказанию правовой помощи.
«В страховой стаж засчитываются только периоды, за которые были уплачены страховые взносы. При этом в страховой стаж приравнивается весь трудовой стаж, приобретенный до 01 января 2004 года, то есть те периоды трудовой деятельности до 01 января 2004 года, как того требует Закон Украины „О пенсионном обеспечении“ и законодательство СССР», — говорится в сообщении.
Как засчитывается стаж:
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