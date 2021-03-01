Страховой стаж для предпринимателей, военных и гражданских работников засчитывается по-разному

Лица, которые готовят документы для назначения пенсии, а также те, кто уже получает пенсию, сталкиваются с проблемой подсчета страхового стажа. Нередко возникает вопрос: как засчитывается стаж до 1 января 2004 года и после вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Об этом пишет Координационный центр по оказанию правовой помощи.

«В страховой стаж засчитываются только периоды, за которые были уплачены страховые взносы. При этом в страховой стаж приравнивается весь трудовой стаж, приобретенный до 01 января 2004 года, то есть те периоды трудовой деятельности до 01 января 2004 года, как того требует Закон Украины „О пенсионном обеспечении“ и законодательство СССР», — говорится в сообщении.

Как засчитывается стаж:

Труд на основании трудового договора. До 01.01.2004 года стаж — засчитывается на основании записей в трудовой книжке. Также для подтверждения трудового стажа принимаются другие документы, выданные по месту работы или архивными учреждениями. После 01.01.2004 года стаж — засчитывается по данным персонифицированного учета исходя из суммы уплаченных взносов.

Военная служба. До 01.01.2004 года стаж — засчитывается на основании военных билетов, справок военных комиссариатов, воинских частей и учреждений Минобороны, справок архивных и военно-лечебных учреждений. После 01.01.2004 года — засчитывается по данным персонифицированного учета. Если за период с 01.07.2000 по 31.12.2016 года в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствуют сведения, то страховой стаж начисляется на основании справки о прохождении военной службы и об уплаченных суммах страховых взносов.

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Труд по гражданско-правовым договорам. До 01.01.2004 года — засчитывается при условии уплаты страховых взносов. После 01.01.2004 года — засчитывается по данным персонифицированного учета исходя из суммы уплаченных взносов.

Работа заключенных. До 01.01.2004 года — засчитывается на основании справки органов внутренних дел и справки по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд. После 01.01.2004 года — засчитывается по данным персонифицированного учета исходя из суммы уплаченных взносов.

Период получения пособия по безработице. До 01.01.2004 года — засчитывается по записям в трудовой книжке, внесенным органом государственной службы занятости или на основании справки службы занятости о периоде получения пособия по безработице. После 01.01.2004 года — на основании записей в трудовой книжке, справки службы занятости, а начиная с 01.01.2010 года — по данным персонифицированного учета.

Предпринимательская деятельность. До 01.01.2004 года — засчитывается на основании справки Пенсионного фонда Украины об уплате страховых взносов, а с 01.07.2000 года подтверждается данными персонифицированного учета по информации отдела персонифицированного учета. Период ведения физическим лицом предпринимательской деятельности по упрощенной системе налогового учета до 01.01.2004 года подтверждается специальным торговым патентом или свидетельством об уплате единого налога. После 01.01.2004 года — засчитывается по данным персонифицированного учета исходя из суммы уплаченных взносов по установленной формуле.

Обучение в высших и средних специальных учебных заведениях. До 01.01.2004 года — засчитывается только период с дневной формой обучения и подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами, а также справками и другими документами, выданными на основании архивных данных и содержащими сведения о периоде обучения. После 01.01.2004 года — не засчитываются в страховой стаж периоды обучения в училищах, высших, средних и других учебных заведениях.

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