Медицинские услуги, которые появятся в «Дії» к 2023 году

Минздрав совместно с Национальной службой здоровья Украины, ГП «Электронное здоровье», ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины» определило проекты цифровой трансформации в сфере здравоохранения до 2023 года.
Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook.
В рамках инициативы Министерства цифровой трансформации Украины был создан Публичный каталог проектов цифровой трансформации до 2023 года. В Публичный каталог вошли 94 проекта, которые в открытом доступе будут содержать статусы и доступы к информации о проектах, а также дедлайны и ответственных исполнителей за реализацию процессов. Проекты, которые определены Правительством на ближайшие 3 года, помогут Украине войти в ТОП-20 цифровых стран мира.
Среди наиболее приоритетных направлений до 2023 года Минздравом определены:
Каждое из направлений содержит свои подпроекты, в частности:
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