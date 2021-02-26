Медицинские услуги, которые появятся в «Дії» к 2023 году

Минздрав совместно с Национальной службой здоровья Украины, ГП «Электронное здоровье», ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины» определило проекты цифровой трансформации в сфере здравоохранения до 2023 года.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

В рамках инициативы Министерства цифровой трансформации Украины был создан Публичный каталог проектов цифровой трансформации до 2023 года. В Публичный каталог вошли 94 проекта, которые в открытом доступе будут содержать статусы и доступы к информации о проектах, а также дедлайны и ответственных исполнителей за реализацию процессов. Проекты, которые определены Правительством на ближайшие 3 года, помогут Украине войти в ТОП-20 цифровых стран мира.

Среди наиболее приоритетных направлений до 2023 года Минздравом определены:

развитие медицинских услуг и управление медицинской информацией ( ЭСЗ );

обеспечение качества и безопасности лекарственных средств, медицинских изделий (е-лекарства);

продвижения здорового образа жизни, защиты населения от инфекционных болезней и противодействия социально опасным заболеванием (е-общественное здоровье).

Каждое из направлений содержит свои подпроекты, в частности:

подпроекты ЭСЗ : электронный кабинет пациента, электронный стационар, электронный план лечения, электронные медицинские обследования, модуль чувствительных данных, электронные медицинские заключения (о временной нетрудоспособности, для получения водительского удостоверения, о состоянии функциональности человека, о смерти);

подпроекты е-лекарства: электронная система управления запасами лекарственных средств и медицинских изделий «eStock», модернизация Государственного реестра лекарственных средств, создание Государственного реестра медицинских изделий, электронный рецепт на инсулины, наркотические средства и все рецептурные препараты;

подпроекты е-общественное здоровье: электронная интегрированная информационная система наблюдения за инфекционными заболеваниями ( ЭЛИССЗ ), медицинская информационная система «Мониторинг социально значимых заболеваний», Информационный фонд в сфере общественного здоровья.

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