Как изменились коммунальные тарифы за год (данные Госстата за февраль)

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за февраль 2021 года снизились на 1,8%. При этом за последний год (по сравнению с февралем прошлого года) тарифы поднялись на 18,6%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Тарифы на содержание и ремонт жилья за февраль выросли на 0,7% (за год – на 4,0%),
Скриншот с сайта Госстата
Ранее в «Слуге народа» расскказали, как можно снизить тарифы на коммуналку. По мнению нардепа от фракции «Слуга народа» Александра Трухина, нужно снижать себестоимость полученных энергоресурсов со стороны государственных компаний и уделить внимание транспортировке энергоносителей.
Ранее и. о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что в Украине тарифы на газ взлетели на 22%, но европейцы платят втрое больше.
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