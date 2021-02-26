Как изменились коммунальные тарифы за год (данные Госстата за февраль)

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за февраль 2021 года снизились на 1,8%. При этом за последний год (по сравнению с февралем прошлого года) тарифы поднялись на 18,6%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Тарифы на содержание и ремонт жилья за февраль выросли на 0,7% (за год – на 4,0%),

на водоснабжение – на 0,1%, за год – на 14,1%,

на канализацию – на 0,2%, за год – на 21,6%,

на содержание жилья и придомовых территорий – на 1,2%, за год – на 4,1%,

на электроэнергию – не изменились, за год выросли на 36,6%,

на отопление и горячую воду – на 0,5%, за год – на 5,6%.



Скриншот с сайта Госстата

Ранее в «Слуге народа» расскказали, как можно снизить тарифы на коммуналку. По мнению нардепа от фракции «Слуга народа» Александра Трухина, нужно снижать себестоимость полученных энергоресурсов со стороны государственных компаний и уделить внимание транспортировке энергоносителей.

Ранее и. о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что в Украине тарифы на газ взлетели на 22%, но европейцы платят втрое больше.

Справка Finance.ua:

Украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%.

По стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.

Тогда президент Владимир Зеленский призвал правительство снизить коммуналку, а 13 января вместе с и. о. министра энергетики и премьером определил новую цену — 6,99 грн за кубометр.

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