Топливный рынок выходит из тени: Гетманцев поделился результатами — Finance.ua
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Топливный рынок выходит из тени: Гетманцев поделился результатами

Казна и Политика
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Топливный рынок выходит из тени: Гетманцев поделился результатами
Топливный рынок выходит из тени: Гетманцев поделился результатами
Украина в последние годы активно работает над детинизацией рынка розничной торговли горючим.
Детальнее о результатах этой работы рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его словам, государственная политика по этому направлению уже дает ощутимые результаты.
Одним из шагов к детенизации топливного рынка стал усиленный контроль со стороны налоговиков и правоохранителей, а также введение авансового платежа для автозаправочных станций с декабря 2024 года. Благодаря этому рынок розничной торговли горючим постепенно «отбеливается».
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«Даже те сети АЗС, которые годами оптимизировали налоговую нагрузку, сегодня демонстрируют рост уплаты налогов с одного литра горючего и повышение официального уровня заработной платы», — отметил Гетманцев.

Налоговые поступления с литра горючего — в динамике

По данным налоговой отчетности, заметно выросли налоговые вычеты из каждого реализуемого литра горючего:
  • І квартал 2025 года — 2,45 грн/л;
  • IV квартал 2024 года — 2,24 грн/л;
  • III квартал 2024 года — 1,83 грн/л.
Топливный рынок выходит из тени: Гетманцев поделился результатами
Также, по словам Гетманцева, в первом квартале 2025 года уплата НДФЛ и военного сбора от сетей АЗС выросла на 17,3% по сравнению с предыдущим кварталом.
Топливный рынок выходит из тени: Гетманцев поделился результатами

Вывод

Чиновник подчеркнул, что положительная динамика — это результат эффективной работы контролирующих органов и изменения отношения бизнеса к налоговой дисциплине.
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Вместе с тем Гетманцев говорит, что важно не снижать темп.
«Рекомендую ГНС уделить особое внимание тем сетям, где налоговые показатели остаются ниже или демонстрируют снижение — как с точки зрения прозрачности сделок, так и уровня выплаты зарплат», — отметил он.
По материалам:
Finance.ua
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