Топливный рынок выходит из тени: Гетманцев поделился результатами — Finance.ua

Топливный рынок выходит из тени: Гетманцев поделился результатами
Украина в последние годы активно работает над детинизацией рынка розничной торговли горючим.
Детальнее о результатах этой работы рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его словам, государственная политика по этому направлению уже дает ощутимые результаты.
Одним из шагов к детенизации топливного рынка стал усиленный контроль со стороны налоговиков и правоохранителей, а также введение авансового платежа для автозаправочных станций с декабря 2024 года. Благодаря этому рынок розничной торговли горючим постепенно «отбеливается».
Читайте также
«Даже те сети АЗС, которые годами оптимизировали налоговую нагрузку, сегодня демонстрируют рост уплаты налогов с одного литра горючего и повышение официального уровня заработной платы», — отметил Гетманцев.
Налоговые поступления с литра горючего — в динамике
По данным налоговой отчетности, заметно выросли налоговые вычеты из каждого реализуемого литра горючего:
- І квартал 2025 года — 2,45 грн/л;
- IV квартал 2024 года — 2,24 грн/л;
- III квартал 2024 года — 1,83 грн/л.
Также, по словам Гетманцева, в первом квартале 2025 года уплата НДФЛ и военного сбора от сетей АЗС выросла на 17,3% по сравнению с предыдущим кварталом.
Вывод
Чиновник подчеркнул, что положительная динамика — это результат эффективной работы контролирующих органов и изменения отношения бизнеса к налоговой дисциплине.
Вместе с тем Гетманцев говорит, что важно не снижать темп.
«Рекомендую ГНС уделить особое внимание тем сетям, где налоговые показатели остаются ниже или демонстрируют снижение — как с точки зрения прозрачности сделок, так и уровня выплаты зарплат», — отметил он.
Поделиться новостью