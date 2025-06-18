Топливный рынок выходит из тени: Гетманцев поделился результатами — Finance.ua

Топливный рынок выходит из тени: Гетманцев поделился результатами Сегодня 08:32 — Казна и Политика

Топливный рынок выходит из тени: Гетманцев поделился результатами

Украина в последние годы активно работает над детинизацией рынка розничной торговли горючим.

Детальнее о результатах этой работы рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, государственная политика по этому направлению уже дает ощутимые результаты.

Одним из шагов к детенизации топливного рынка стал усиленный контроль со стороны налоговиков и правоохранителей, а также введение авансового платежа для автозаправочных станций с декабря 2024 года. Благодаря этому рынок розничной торговли горючим постепенно «отбеливается».

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«Даже те сети АЗС, которые годами оптимизировали налоговую нагрузку, сегодня демонстрируют рост уплаты налогов с одного литра горючего и повышение официального уровня заработной платы», — отметил Гетманцев.

Налоговые поступления с литра горючего — в динамике

По данным налоговой отчетности, заметно выросли налоговые вычеты из каждого реализуемого литра горючего:

І квартал 2025 года — 2,45 грн/л;

IV квартал 2024 года — 2,24 грн/л;

III квартал 2024 года — 1,83 грн/л.

Также, по словам Гетманцева, в первом квартале 2025 года уплата НДФЛ и военного сбора от сетей АЗС выросла на 17,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

Вывод

Чиновник подчеркнул, что положительная динамика — это результат эффективной работы контролирующих органов и изменения отношения бизнеса к налоговой дисциплине.

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Вместе с тем Гетманцев говорит, что важно не снижать темп.

«Рекомендую ГНС уделить особое внимание тем сетям, где налоговые показатели остаются ниже или демонстрируют снижение — как с точки зрения прозрачности сделок, так и уровня выплаты зарплат», — отметил он.

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