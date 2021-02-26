0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 75 0

ГНС напомнила, когда надо заплатить налог на прибыль за 2020 год

ГНС напомнила, когда надо заплатить налог на прибыль за 2020 год

Главное управление ГНС в г. Киеве напоминает, что 11 марта 2021 года является последним днем уплаты задекларированных сумм налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятий по результатам 2020 года.

Об этом говорится на сайте ДПС.

В соответствии с нормами Налогового кодекса Украины налогоплательщики обязаны самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства, указанную в поданных ими декларациях, в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем соответствующего предельного срока, предусмотренного для подачи налоговой декларации.

Поскольку предельным сроком подачи налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий за 2020 год является 01 марта 2021 года, то оплатить налоговые обязательства нужно не позднее 11 марта 2021 года.

Справка Finance.ua:

  • Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцев рассказал, повысят ли в Украине налоги для ФЛП: в Украине в ближайшее время повышать налоговые ставки для физлиц-предпринимателей (ФЛП) не будут. При этом со следующего года запустят обязательный учет их оборотов, что позволит отделить действительно мелкий бизнес от среднего и крупного, который использует ФЛП для минимизации налоговых платежей.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.