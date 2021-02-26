ГНС напомнила, когда надо заплатить налог на прибыль за 2020 год

Главное управление ГНС в г. Киеве напоминает, что 11 марта 2021 года является последним днем уплаты задекларированных сумм налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятий по результатам 2020 года.

Об этом говорится на сайте ДПС.

В соответствии с нормами Налогового кодекса Украины налогоплательщики обязаны самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства, указанную в поданных ими декларациях, в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем соответствующего предельного срока, предусмотренного для подачи налоговой декларации.

Поскольку предельным сроком подачи налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий за 2020 год является 01 марта 2021 года, то оплатить налоговые обязательства нужно не позднее 11 марта 2021 года.

Справка Finance.ua:

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцев рассказал, повысят ли в Украине налоги для ФЛП : в Украине в ближайшее время повышать налоговые ставки для физлиц-предпринимателей ( ФЛП ) не будут. При этом со следующего года запустят обязательный учет их оборотов, что позволит отделить действительно мелкий бизнес от среднего и крупного, который использует ФЛП для минимизации налоговых платежей.

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