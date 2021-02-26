ГНС напомнила, когда надо заплатить налог на прибыль за 2020 год

Главное управление ГНС в г. Киеве напоминает, что 11 марта 2021 года является последним днем уплаты задекларированных сумм налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятий по результатам 2020 года.
Об этом говорится на сайте ДПС.
В соответствии с нормами Налогового кодекса Украины налогоплательщики обязаны самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства, указанную в поданных ими декларациях, в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем соответствующего предельного срока, предусмотренного для подачи налоговой декларации.
Поскольку предельным сроком подачи налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий за 2020 год является 01 марта 2021 года, то оплатить налоговые обязательства нужно не позднее 11 марта 2021 года.
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