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Президент планирует за 10 лет преодолеть разруху в украинских селах

Президент планирует за 10 лет преодолеть разруху в украинских селах

В Украине началась реализация программы “Новое село” по восстановлению украинских сел и жизни в них.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Для возрождения украинского села прежде всего необходимо позаботиться о рабочих местах и восстановлении инфраструктуры в сельской местности, и в этом направлении уже началась работа. Мы сейчас готовим 1600 инфраструктурных проектов в каждое село. Программа пока рассчитана на 9-10 лет. Половину, 500-600, мы сделаем за ближайшие три с половиной – четыре года», – сказал он.

Владимир Зеленский напомнил, что молодежь и люди трудоспособного возраста сейчас покидают села из-за отсутствия работы. Постепенно приходят в упадок также другие отрасли жизнедеятельности сельских населенных пунктов, ведь людям старшего и пожилого возраста не нужны дошкольные и школьные образовательные учреждения и тому подобное.

Глава государства отметил, что первый опыт по восстановлению жизни в селах власть получила около контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Счастье, Новотроицком, Станице Луганской. Там была организована работа центров админуслуг, банковских и почтовых отделений, магазинов, аптек, и люди, в том числе из соседних сел, их активно посещают.

На примере этих КПВВ, как рассказал Президент, можно увидеть, какие услуги работают, а чего не хватает и стоит добавить. В частности, речь идет об обустройстве информационных центров, где не только будет предоставляться необходимая информация, но и будут проводиться различные мероприятия, зон отдыха, парковых зон и детских площадок.

Владимир Зеленский отметил, что реализация таких проектов может быть профинансирована за счет спонсоров или при поддержке бизнеса.

По словам Президента, отдельно для села также разрабатываются экономическая программа, программа по развитию АПК, связанная с малыми фермерскими хозяйствами и их поддержкой, программа развития животноводства.

«Считаю, что мы поднимем эту реформу. Надо много денег, но у нас большое желание», – подчеркнул Владимир Зеленский.

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По материалам Finance.UA
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