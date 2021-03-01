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Рост суверенных фондов стран мира замедляется — исследование

Рост суверенных фондов стран мира замедляется — исследование

Прирост активов суверенных государственных фондов стал сокращаться — некоторые страны использовали средства из этих фондов на борьбу с коронавирусом и последствиями пандемии.

Об этом говорится в исследовании Петерсоновского института международной экономики.

Замедление прироста ресурсов фондов произошло еще до начала коронакризиса. Так, по данным анализа в период с 2016 по 2020 год ежегодный прирост активов составлял около 5,2%, в то время как в 2013—2016 годах — 8,7%.

Больше всего прирост активов сократился для тех фондов, источниками наполнения которых являются доходы от добычи и экспорта нефти и газа. Он в 2016—2020 годах составлял в среднем 4,5% в год. В то же время для фондов, которые наполняются из общего бюджета страны, рост активов составлял 6,5%.

В 2020 году некоторые страны использовали накопленные в своих суверенных фондах доходы для финансирования мероприятий по борьбе с коронавирусом и экономическими последствиями карантина. По предварительным данным, на эти цели потратили всего 125 миллиардов долларов. Авторы исследования отмечают, что в будущем расходы из суверенных фондов на цели, связанные с пандемией, могут расти еще больше.

Крупнейшим суверенным фондом мира является Норвежский, в котором накоплено около 1,078 триллиона долларов (эта сумма сократилась в 2020 году на около 70 миллиардов долларов). Этот же фонд считается наиболее прозрачным среди примерно 64 исследуемых суверенных фондов.

Авторы исследования считают, что требования к подотчетности суверенных фондов государств будут ужесточаться со временем, поскольку их доходность, скорее всего, будет снижаться. Особенно доходность тех фондов, которые наполняются за счет добычи и экспорта нефти и газа.

Общая стоимость активов суверенных фондов в мире пока оценивается на уровне 8,1 триллиона долларов (по состоянию на 2019 год). Начиная с 2008 года активы суверенных фондов выросли с 2,6 триллиона долларов, а их количество увеличилось с 37 до 64.

По материалам Економічна Правда
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