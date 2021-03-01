Moody's представило прогноз для крупнейших европейских перестраховщиков на 2021 год

Общая чистая прибыль перестраховщиков Hannover Re, Munich Re, SCOR, Swiss Re за 2020 год снизилась на 69% по сравнению с предыдущим годом, говорится в отчете Moody’s, пишет forinsurer.
Однако крупнейшие европейские перестраховщики оптимистично оценивают свои перспективы на 2021 год, ожидая значительного улучшения базовой прибыли и комбинированных коэффициентов. SCOR, Munich Re и Hannover Re также использовали благоприятную ценовую среду для увеличения своей выручки от премий во время недавних обновлений, при этом Swiss Re предпочла снизить свою подверженность риску стихийных бедствий, в частности, менее хорошо смоделированных вторичных опасностей.
Требования о прерывании бизнеса (BI) и отмене событий, связанные с пандемией, повлияли на эффективность андеррайтинга перестраховщиков имущества и ответственности, а рост требований о смертности сдерживал их доходность.
В то же время у этих перестраховщиков произошло снижение доходности инвестиций на фоне стабильно низких процентных ставок, хотя в целом достаточность их капитала оставалась высокой.
Перестраховщики в целом несут высокую долю убытков, связанных с коронавирусом, как в P&C-бизнесе, так и в сфере страхования жизни, на основе «понесенных, но не заявленных» убытков (IBNR).
Таким образом, окончательная стоимость выплат по пандемии может измениться и будет зависеть от обсуждений и юридических споров между первичными страховщиками и их страхователями и перестраховщиками с цедентами.
Во время недавнего продления контрактов P&C и перестраховщики, и страховщики ввели явные положения об исключении пандемии, которые должны ограничить возможность для дополнительных требований.
В сфере страхования жизни количество требований по перестрахованию также увеличилось за год, главным образом по выплатами в связи со смертью в США, тогда как убытки в других регионах и по другим категориям риска оставались очень умеренными.
Moody’s считает, что перестраховочной отрасли необходимо улучшить результаты андеррайтинга, чтобы компенсировать более низкую инвестиционную прибыль на фоне стабильно низкой доходности, особенно в связи с тем, что более частые стихийные бедствия и рост требований о выплате по ответственности в связи с судебными разбирательствами, вероятно, создадут дополнительные проблемы с прибыльностью.
В настоящее время цены на перестрахование остаются значительно ниже уровней, которых они достигли на последнем рынке перестрахования в 2012-2013 году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Отменять или не отменять: сколько в Украине выходных по сравнению с другими странами12 ч. назад - 906 7
Суммы в платежках за февраль снова возросли: в «Киевтеплоэнерго» назвали причинуВчера, 12:30 - 1180 6
Представлена удлиненная Skoda Octavia Pro (фото)19 ч. назад - 3125 2
Банк продолжает начислять задолженность по кредиту: что делать11 ч. назад - 10027 1
Налоговая амнистия: что нужно и не нужно декларировать2 ч. назад - 662 1
Владельцев Kia просят не парковать свои автомобили на улице16 ч. назад - 31734
Банк продолжает начислять задолженность по кредиту: что делать11 ч. назад - 10027 1
Представлена удлиненная Skoda Octavia Pro (фото)19 ч. назад - 3125 2
Кому в Украине легче всего найти работу8 ч. назад - 3117
От чего не спасает ОСАГО13 ч. назад - 1914 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутникомПозавчера, 12:10 - 157
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1237 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1916 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3416 2
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 2946 17