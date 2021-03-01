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Moody's представило прогноз для крупнейших европейских перестраховщиков на 2021 год

Moody's представило прогноз для крупнейших европейских перестраховщиков на 2021 год

Общая чистая прибыль перестраховщиков Hannover Re, Munich Re, SCOR, Swiss Re за 2020 год снизилась на 69% по сравнению с предыдущим годом, говорится в отчете Moody’s, пишет forinsurer.

Однако крупнейшие европейские перестраховщики оптимистично оценивают свои перспективы на 2021 год, ожидая значительного улучшения базовой прибыли и комбинированных коэффициентов. SCOR, Munich Re и Hannover Re также использовали благоприятную ценовую среду для увеличения своей выручки от премий во время недавних обновлений, при этом Swiss Re предпочла снизить свою подверженность риску стихийных бедствий, в частности, менее хорошо смоделированных вторичных опасностей.

Требования о прерывании бизнеса (BI) и отмене событий, связанные с пандемией, повлияли на эффективность андеррайтинга перестраховщиков имущества и ответственности, а рост требований о смертности сдерживал их доходность.

В то же время у этих перестраховщиков произошло снижение доходности инвестиций на фоне стабильно низких процентных ставок, хотя в целом достаточность их капитала оставалась высокой.

Перестраховщики в целом несут высокую долю убытков, связанных с коронавирусом, как в P&C-бизнесе, так и в сфере страхования жизни, на основе «понесенных, но не заявленных» убытков (IBNR).

Таким образом, окончательная стоимость выплат по пандемии может измениться и будет зависеть от обсуждений и юридических споров между первичными страховщиками и их страхователями и перестраховщиками с цедентами.

Во время недавнего продления контрактов P&C и перестраховщики, и страховщики ввели явные положения об исключении пандемии, которые должны ограничить возможность для дополнительных требований.

В сфере страхования жизни количество требований по перестрахованию также увеличилось за год, главным образом по выплатами в связи со смертью в США, тогда как убытки в других регионах и по другим категориям риска оставались очень умеренными.

Moody’s считает, что перестраховочной отрасли необходимо улучшить результаты андеррайтинга, чтобы компенсировать более низкую инвестиционную прибыль на фоне стабильно низкой доходности, особенно в связи с тем, что более частые стихийные бедствия и рост требований о выплате по ответственности в связи с судебными разбирательствами, вероятно, создадут дополнительные проблемы с прибыльностью.

В настоящее время цены на перестрахование остаются значительно ниже уровней, которых они достигли на последнем рынке перестрахования в 2012-2013 году.

По материалам Finance.UA
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