Moody's представило прогноз для крупнейших европейских перестраховщиков на 2021 год

Общая чистая прибыль перестраховщиков Hannover Re, Munich Re, SCOR, Swiss Re за 2020 год снизилась на 69% по сравнению с предыдущим годом, говорится в отчете Moody’s, пишет forinsurer.

Однако крупнейшие европейские перестраховщики оптимистично оценивают свои перспективы на 2021 год, ожидая значительного улучшения базовой прибыли и комбинированных коэффициентов. SCOR, Munich Re и Hannover Re также использовали благоприятную ценовую среду для увеличения своей выручки от премий во время недавних обновлений, при этом Swiss Re предпочла снизить свою подверженность риску стихийных бедствий, в частности, менее хорошо смоделированных вторичных опасностей.

Требования о прерывании бизнеса (BI) и отмене событий, связанные с пандемией, повлияли на эффективность андеррайтинга перестраховщиков имущества и ответственности, а рост требований о смертности сдерживал их доходность.

В то же время у этих перестраховщиков произошло снижение доходности инвестиций на фоне стабильно низких процентных ставок, хотя в целом достаточность их капитала оставалась высокой.

Перестраховщики в целом несут высокую долю убытков, связанных с коронавирусом, как в P&C-бизнесе, так и в сфере страхования жизни, на основе «понесенных, но не заявленных» убытков (IBNR).

Таким образом, окончательная стоимость выплат по пандемии может измениться и будет зависеть от обсуждений и юридических споров между первичными страховщиками и их страхователями и перестраховщиками с цедентами.

Во время недавнего продления контрактов P&C и перестраховщики, и страховщики ввели явные положения об исключении пандемии, которые должны ограничить возможность для дополнительных требований.

В сфере страхования жизни количество требований по перестрахованию также увеличилось за год, главным образом по выплатами в связи со смертью в США, тогда как убытки в других регионах и по другим категориям риска оставались очень умеренными.

Moody’s считает, что перестраховочной отрасли необходимо улучшить результаты андеррайтинга, чтобы компенсировать более низкую инвестиционную прибыль на фоне стабильно низкой доходности, особенно в связи с тем, что более частые стихийные бедствия и рост требований о выплате по ответственности в связи с судебными разбирательствами, вероятно, создадут дополнительные проблемы с прибыльностью.

В настоящее время цены на перестрахование остаются значительно ниже уровней, которых они достигли на последнем рынке перестрахования в 2012-2013 году.